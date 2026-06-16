Agrinet certificó como Great Place to Work por tercer año consecutivo y mejoró casi 6 puntos su índice de percepción positiva

La empresa mendocina líder en redes de protección agrícola reafirma su apuesta por las personas en un contexto económico desafiante y consolida una cultura organizacional basada en la confianza, el bienestar y el compromiso.

Mendoza, junio de 2026. En un escenario marcado por la incertidumbre económica y los desafíos que atraviesan las empresas, Agrinet volvió a obtener la certificación Great Place to Work, alcanzando este reconocimiento por tercer año consecutivo y registrando además una mejora de casi seis puntos porcentuales en su índice de percepción positiva respecto del año anterior.

La certificación es otorgada por Great Place to Work, autoridad mundial en cultura organizacional, a partir de una evaluación rigurosa basada principalmente en la opinión de los colaboradores. El reconocimiento distingue a aquellas organizaciones que promueven ambientes de trabajo donde predominan la confianza, el respeto, la equidad, la camaradería y el orgullo de pertenencia.

Los resultados obtenidos por Agrinet reflejan altos niveles de satisfacción en aspectos vinculados con la ética y transparencia en la conducción del negocio, el respeto hacia las personas, la flexibilidad para atender necesidades personales y el orgullo que sienten los colaboradores al formar parte de la compañía.

Este nuevo logro adquiere especial relevancia por el contexto en el que se produce. Mientras muchas organizaciones enfrentan procesos de ajuste y priorizan la eficiencia operativa, Agrinet continúa fortaleciendo su inversión en cultura, desarrollo y bienestar de sus equipos.

La crisis que atraviesan los mercados es enorme y también nos atraviesa en nuestras empresas, y justamente por eso nuestro foco sigue estando en las personas. Entendemos que los resultados sostenibles sólo son posibles cuando existe un equipo comprometido, escuchado y valorado. Este reconocimiento nos llena de orgullo porque refleja que, aún en momentos complejos, mantenemos la convicción de seguir el camino de una de nuestras estrategias claves: poner a nuestros equipos en el centro de cada decisión”, destacó Agustina Debernardi, Gerente de Relaciones Institucionales de Agrinet.

La ejecutiva agregó que la mejora de casi seis puntos en los indicadores de percepción positiva constituye una señal contundente de que las acciones implementadas por la compañía están generando impacto real en la experiencia de los colaboradores.

“No sólo renovamos la certificación por tercer año consecutivo, sino que mejoramos significativamente nuestros resultados. Eso demuestra que la cultura organizacional se construye todos los días y que el compromiso con las personas debe sostenerse especialmente cuando el contexto se vuelve más desafiante”, señaló.

Diversos estudios internacionales muestran que las empresas que priorizan el bienestar de sus colaboradores logran mayores niveles de innovación, productividad y capacidad de adaptación. En esa línea, Agrinet considera que el fortalecimiento de su cultura organizacional es un factor estratégico para continuar creciendo y consolidando su liderazgo en la industria.

Más sobre Agrinet

Agrinet es una empresa argentina pionera en la fabricación y comercialización de redes de protección para agricultura intensiva con tecnología europea. Con foco en la innovación, la calidad y la sustentabilidad, cuenta con una planta de 5.000 m² en Mendoza y con la planta productiva Euram, en Chile, de 6.000 m². Entre ambas producen anualmente 72 millones de m² de mallas y exportan a Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Marruecos, España, Francia, Ecuador, Canadá y Guatemala.