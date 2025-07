Julio y agosto con una cartelera recargada de shows

Este mes y el próximo se presentan a full con una amplia agenda de espectáculos musicales en las diversas salas de Mendoza.

25/7. El crono iniciará el viernes 25 de julio a las 21 con Superlogical. Vuelve la banda que rinde homenaje a Supertramp, uno de los grupos británicos más importantes de la historia de la música en el mundo. Superlogical hará un recorrido por los temas más icónicos y rememorará el disco “Crime of Century”, al cumplirse 40 años de su creación. La cita es en la sala 2 de la Nave Cultural (Av. España 2110, casi esquina J.A. Maza). Entradas en venta aquí.

2/8. El sábado 2 de agosto a las 21 llega al Teatro Plaza de Godoy Cruz una propuesta muy especial: “Que vuelvan los lentos”, con la reconocida banda Golden Makers. En su volumen 3, presentan en la provincia su emblemático show, un recorrido por esos temas que siempre tenemos ganas de disfrutar y que nos hacen expresar nuestros mejores sentimientos. Dirección musical: Sebastián Rivas. Producción general: El Buey Producciones. Entradas en venta aquí.

16/8. La gira continúa el sábado 16 de agosto a partir de las 20 con Destino Circular – Tributo a Virus, dentro del Ciclo Nave Acústico 360° en La Nave Cultural, con food trucks y más. El show promete sorpresas que se suman a la playlist que Destino Circular tiene preparado, con temas en versión acústica. La banda está integrada por Willy Moreno en voz y guitarra, Mauro Moyano en bajo, Claudio López en programación y teclados, Diego Ledda en batería y Nacho Rodríguez en guitarra. Entradas en venta aquí. La preventa es limitada y tiene precios especiales para los primeros en adquirir sus tickets.

22/8. Posteriormente, el viernes 22 de agosto a las 21 desembarca en el Teatro Mendoza The Celebration Band, un espectáculo para recordar la mejor música Disco. La banda interpretará grandes obras de los 80 y algunos éxitos de los 90’ con una performance de excelente calidad. El repertorio será muy variado, con intérpretes como Phil Collins, Donna Summer, Gloria Gaynor, Michael Jackson, Amy Winehouse, Peter Gabriel y Steve Wonder, Kool and Gang, Commodores, entre otros. Una realización de El Buey Producciones. Entradas en venta aquí.

29/8. Para cerrar con todo dos meses con la mejor música, el viernes 29 de agosto a las 21 llega el tributo a Toto con África, al Teatro Plaza. Por primera vez se presentará esta banda que rinde homenaje a una de las agrupaciones que marcó un momento de nuestras vidas con temas emblemáticos como Rosanna, África, Hold the line o I´ll Be over you. La banda está formada por Rubén Barolo en bajo, Juan Pablo Staiti en guitarra, Pablo Sánchez en batería, Adrián Virulón en teclados, David Gologorski en piano, Jorge Leytes en voz, Soledad Sosa en voz y Willy Moreno en coros. Producción general: El Buey Producciones. Entradas en venta aquí.