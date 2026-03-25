Jonatan Loidi inaugura el ciclo 2026 de Autores por los Caminos del Vino en Bodega Lamadrid

En alianza con Vendimia Tech, el reconocido conferencista internacional Jonatan Loidi abrirá la temporada 2026 del ciclo Autores por los Caminos del Vino, una propuesta que fusiona literatura, pensamiento, actualidad y cultura del vino en bodegas y escenarios emblemáticos de Mendoza.

La apertura se realizará el viernes 27 de marzo en Bodega Lamadrid Estate Wines, a las 19.30 horas, en un encuentro especial que combinará conversación, networking, gastronomía y degustación de vinos en un entorno único entre viñedos.

Venta de entradas: EntradaWeb

El evento está orientado a empresarios, emprendedores, referentes del mundo tecnológico y líderes de distintos sectores, generando un espacio de intercambio de ideas en el marco de la cultura del vino.

Un ciclo que integra cultura, ideas y vino

Luego del éxito de su edición 2025, que convocó a destacados autores y público de distintos ámbitos, el ciclo regresa con una nueva agenda de encuentros que volverán a integrar cultura, ideas y enoturismo en los Caminos del Vino de la provincia.

Autores por los Caminos del Vino propone presentaciones de autores, periodistas y referentes en bodegas y espacios vinculados a la vitivinicultura argentina, combinando charlas, degustaciones y propuestas gastronómicas.

El ciclo está organizado por el productor Gustavo Flores Bazán y la gestora cultural Jimena Silvestri, con la moderación del periodista Andrés Gabrielli, en un formato cercano que promueve el diálogo entre los autores y el público.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento institucional de Bodegas de Argentina, a través de su programa Caminos del Vino, y el respaldo académico de la Universidad Juan Agustín Maza.

También acompañan la Municipalidad de Luján de Cuyo, Grupo Huentala, La Cabrera, Punto Viajes, Antü Espacio de Lectura, Kyros Ajíes, El Descorche Diario y Radio Nihuil.

Un cruce entre tecnología, negocios y cultura del vino

La jornada inaugural se desarrollará en el marco de Vendimia Tech, encuentro que reunirá entre el 26 y el 29 de marzo a referentes del ecosistema tecnológico, emprendedores, inversores y líderes de la economía del conocimiento.

En este contexto, la participación de Jonatan Loidi aportará una mirada sobre liderazgo, innovación y cultura empresarial, conectando el mundo de los negocios y la tecnología con la identidad vitivinícola de Mendoza.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma EntradaWeb.

Agenda 2026: autores durante todo el año

Tras la presentación de Jonatan Loidi, el ciclo continuará durante 2026 con la participación de reconocidos autores y periodistas.

Durante el primer semestre están previstas las presentaciones de Marcelo Birmajer, Alaleh Nejafian y Felipe Pigna.

En tanto, para el segundo semestre se proyecta la participación de Luis Novaresio, Claudio Zuchovicki, Florencia Sichel y Ezequiel Hara Duck, entre otros, quienes se presentarán en distintas bodegas y espacios de los Caminos del Vino de Mendoza.

De esta manera, Autores por los Caminos del Vino reafirma su objetivo de consolidarse como un espacio de encuentro entre cultura, pensamiento y enoturismo, sumando nuevas temáticas al universo de experiencias vinculadas al vino argentino.