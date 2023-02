Isadora presenta su nueva línea de maquillaje by LOVE ISA

Con más de 20 productos disponibles en la web y tiendas físicas, la propuesta se caracteriza por su alta cobertura, larga duración y por ser cruelty free

Isadora, la marca de accesorios y complementos de moda, perteneciente a la compañía Blue Star Group, presenta su nueva línea de maquillaje by LOVE ISA. Esta nueva apuesta en el universo del maquillaje refuerza su compromiso por ampliar sus colecciones, sumándose a las nuevas tendencias.

Esta línea está compuesta por 20 productos incluye una gran variedad de opciones para las tres instancias del maquillaje: rostro, ojos y labios. En primer lugar, la colección The Nudes es la más robusta. Cuenta con bases, correctores, polvo compacto, rubores, bronzer, iluminador y fijador. Todo lo que necesitas para preparar tu piel, dar el tono deseado e iluminarla. En el caso de The Eyes se focaliza en delineadores y máscara de pestañas. Mientras que la línea The Lips presenta tres labiales de diferentes texturas, con acabado matte y cremoso.

Todos los productos cuentan con una impronta única que se ve reflejada en su versatilidad, permitiendo crear distintos estilos tanto para la diaria como para ocasiones especiales y ofrece una amplia paleta de tonos acorde a todo tipo de pieles.

«Con esta nueva propuesta queremos reforzar nuestro compromiso de ofrecer productos de primera calidad y cruelty free para nuestra comunidad», resalta Lucila Magrans, Category Manager Beauty & Make Up de Isadora.