LUP, el primer super especializado en productos sin gluten abrió su nuevo local en La Barraca Market

Con atención al público, de lunes a domingo, el primer supermercado especializado en productos sin gluten de Mendoza continúa creciendo y abrió un nuevo espacio en La Barraca Market. Sumando nuevos productos de almacén y congelados.

LUP inauguró oficialmente su nuevo local ubicado en La Barraca Market, Las Cañas 1950, Dorrego, Guaymallén, consolidándose como una de las propuestas más completas e innovadoras de alimentación sin gluten de la provincia.

El nuevo espacio fue pensado para ofrecer una experiencia de compra moderna, práctica y segura para personas celíacas, familias y consumidores que buscan una alimentación más saludable y consciente.

Con más de 1000 productos secos, LUP cuenta con una amplia variedad de opciones de almacén, congelados, frescos y productos especializados, entre ellos: pastas, premezclas, panificados, snacks, productos keto, yogurth griego, productos veganos, productos sin azúcar agregada, una amplia variedad de productos frescos y congelados, incluyendo: milanesas, empanadas, pizzas, chipá, nuggets, tartas y comidas listas para cocinar u hornear.

LUP también ofrece alternativas pensadas para distintos estilos de alimentación y diferentes momentos del día: desayunos, meriendas, almuerzos, cenas y opciones prácticas para quienes buscan resolver sus comidas de manera rápida, rica y segura.

Uno de los pilares fundamentales de LUP es la seguridad alimentaria. Todos los productos comercializados cumplen con estrictos controles y selección especializada para garantizar opciones aptas para personas celíacas, minimizando riesgos y priorizando espacios libres de contaminación cruzada.

Con esta apertura, LUP continúa apostando al crecimiento del mercado sin gluten en Mendoza y reafirma su compromiso de acercar productos de calidad, variedad y confianza a toda la comunidad.

La marca también mantiene activa su tienda online, permitiendo comprar de manera simple y rápida desde cualquier punto de la provincia, con envíos a todo Mendoza. La página es www.lupsingluten.com.ar y su Instagram: @lupsingluten.

Nuevo local: La Barraca Market – Las Cañas 1950, Dorrego, Guaymallén.

Horario de apertura, de lunes a sábado de 9 a 21 hs y domingos de 9 a 14 hs.