Feria de Artes y Oficios: diseño, música y producción local en Chacras de Coria

Este sábado 2 de mayo Barrio Chino Chacras presenta una nueva edición de su “Feria de Artes y Oficios” en 555 Café, con dos tardes pensadas para disfrutar del arte, el diseño y la producción local en un entorno único, junto a las vías y a pasos del casco histórico de Chacras de Coria.

Durante ambas jornadas, la feria reunirá a 10 artistas y diseñadores que exhibirán sus producciones y compartirán sus procesos creativos en un formato cercano y experiencial. La propuesta incluye artesanía en cerámica, joyería de autor en vidrio, micología, mermeladas artesanales, diseño gráfico, diseño textil, accesorios ensamblados y diversas expresiones artísticas.

La experiencia estará acompañada por vinos de Mendoza y coctelería de autor, además de una ambientación musical pensada para acompañar la puesta de sol. El viernes se presentará un show en vivo de violín y electrónica a cargo de Martín Moureu B2B Santino, mientras que el sábado contará con la musicalización de DJ Discóbolo.

Con entrada libre y gratuita, la feria propone un espacio de encuentro tanto para la comunidad local como para el turismo, promoviendo el consumo consciente y el talento regional. Además, el evento tiene un fin solidario, colaborando con la Asociación Pempa, dedicada al rescate de caballos y la equinoterapia.

Una invitación a conectar con el hacer local, los oficios y la cultura en un entorno natural y relajado.