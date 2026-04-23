Festival de la Sopa: 32 cocineros, 40 bodegas y productores reunidos en una causa solidaria en Château D’Ancón

El domingo 10 de mayo, desde las 12 h, en el Camino de Nogales de Château d’Ancón (Tupungato, Mendoza), se realizará el Festival de la Sopa. Participarán 32 cocineros, 40 bodegas y más de 15 productores de alimentos y bebidas. Todo lo recaudado será destinado al Cuerpo de Voluntarias del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti.

La propuesta, que tendrá lugar el segundo domingo de mayo, convoca a cocineros, bodegas y productores de Mendoza en una jornada de cocina en vivo y degustación. Cada participante elaborará una sopa —caliente o fría— con identidad propia, finalizada en el momento frente al público, utilizando ollas, mecheros, hornos de barro y distintos métodos de cocción. A lo largo de la finca, las bodegas servirán sus vinos y los productores ofrecerán sus productos en espacios distribuidos especialmente.

El objetivo es acompañar el trabajo del Cuerpo de Voluntarias del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti, organización sin fines de lucro que brinda apoyo y contención a niños internados y sus familias. La totalidad de lo recaudado se destinará a sostener esta labor.

La dirección gastronómica estará a cargo de Bruno Zerhau, junto a Gula Catering, liderado por Federico Pettit. El eje de la experiencia será el circuito de sopas, donde se concentrará la dinámica principal. Durante toda la jornada, los vinos se ofrecerán en formato libre, permitiendo una degustación continua. Participarán bodegas que elaboran con uvas de Ancón, otras que acompañan a sus cocineros y una selección especial curada por Paz Levinson en el marco de Argentina Reloaded.

Se suman plazas dedicadas a productos regionales —aceites de oliva, panificados y otros alimentos y bebidas— con dinámica de venta directa. Entre los árboles del Camino de Nogales, una gran mesa comunitaria ordena la experiencia: un recorrido abierto, sin estructuras rígidas, pensado para circular, servirse y compartir.

Participan: Agustina Cerfoglia y Sebastían Weigandt (Finca Decero), Ailín Rosas (Organyca), Augusto García (Zonda), Bruno Zerhau (Winespot), Clementina Cervantes (Surco), Daniela Espinoza (Oye Bar), Diego Salvador Agnello (Barro Cocina), Diego Tapia (Negre), Enzo González Petra (Cal), Flavia Amad (Osadía de Crear & La Vida), Gastón Pérez (Auténtico), Gastón Trama, Ginella Mazzocca & Ichi Interllige (Cocina Gardenia), Juan Ventureyra (Riccitelli Bistró), Juan Ignacio Azcárate (Legado), Julieta Argento (Quimera Bistró), Julieta Caruso (Esqueje), Lucas Olsece (Fogón), Mariano Gallego (Brindillas), Martín Luchetti (Nube), Martín Russo (L’Orange), Matías Gutiérrez (Abrasado), Mauro Porfiri (Assemblage), Mecha Ferraro & Lucio Zibecchi (Pan y Oliva), Nadia Haron, Pablo del Río (Finca El Paraíso), Patricia Courtois (5 Suelos), Patricia Suárez Roggerone (Rincón Atamisque) y Sebastián Juez (Cundo Altamira).

El recorrido se completa con una mesa central de productores regionales, con conservas, frutos secos, aceites y otros productos de la provincia. La nuez de Ancón tendrá un lugar destacado. Los productores podrán comercializar directamente, sumando su recaudación a la causa.

El formato es de consumo libre. La entrada incluye acceso al predio, sopas, panes, quesos, embutidos y degustación de vinos, además de otras bebidas disponibles durante la jornada. También habrá venta de vinos y productos para llevar, cuya recaudación se destinará íntegramente al mismo fin.

Las entradas pueden reservarse en el siguiente link: https://wosbooking.com/mro/chateau-dancon/tour/festival-de-la-sopa La comercialización dentro del predio se canalizará directamente a la cuenta del Cuerpo de Voluntarias Notti, a través del alias VOLUNTARIASNOTTI (BBVA).

Datos importantes

Día: Domingo 10 de mayo

Lugar: Winespot · Château d’Ancón – La Carrera, RP89 Tupungato

Hora: 12 h

Valor: $100.000 p/p

Destino: Cuerpo de Voluntarias del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti (Mendoza)c