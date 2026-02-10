Cinco generaciones en el trabajo del futuro: el desafío de integrar talento senior y joven en Argentina

Baby Boomers, Gen X, Millennials, Gen Z y Gen Alfa convivirán en las organizaciones, impulsando cambios en empleo, inclusión y gestión del talento.

Los cambios demográficos y la revisión de los sistemas jubilatorios están transformando el mundo laboral y obligan a repensar carreras más largas, flexibles y diversas. En este nuevo escenario, las organizaciones deberán gestionar la convivencia inédita de cinco generaciones en el trabajo: Baby Boomers, Generación X, Millennials, Generación Z y la incipiente Generación Alfa.

El envejecimiento de la población activa ya es una tendencia global. El aumento de la expectativa de vida junto con la baja natalidad eleva la edad promedio de la fuerza laboral y reduce el ingreso de jóvenes al mercado. En este contexto, la llamada Generación Silver se posiciona como un actor estratégico por su experiencia, conocimiento del negocio y capacidad de adaptación.

Sin embargo, la inserción laboral continúa siendo un desafío. Según una encuesta de Adecco, el 86% de las personas mayores de 45 años se encuentra en búsqueda de empleo, lo que evidencia una brecha entre el valor declarado de la experiencia y las oportunidades reales de contratación.

“La longevidad laboral dejó de ser una excepción para convertirse en una variable central de la planificación. Las organizaciones que integren diferentes generaciones de talento de manera inteligente estarán mejor preparadas para los desafíos futuros”, afirmó Victoria Loza, directora de Recursos Humanos de Adecco en Argentina.

Equipos multigeneracionales: una nueva realidad organizacional

En los próximos años, la Generación Alfa (nacidos desde 2010) comenzará a incorporarse gradualmente al mercado laboral, sumándose a un entorno donde ya conviven cuatro generaciones activas. Esta diversidad obliga a revisar prácticas de gestión, cultura organizacional y procesos de selección, evitando que la edad funcione como factor de exclusión.

Las diferencias en trayectorias y vínculos con la tecnología suelen alimentar estereotipos. No obstante, distintos estudios muestran que estabilidad, desarrollo, reconocimiento y flexibilidad son motivaciones compartidas por trabajadores de todas las edades.

De acuerdo con Adecco:

45% de los mayores de 45 años considera que la edad es el principal obstáculo para conseguir empleo.

de los mayores de 45 años considera que la es el principal obstáculo para conseguir empleo. 43% señala la falta de oportunidades .

señala la . Solo 3% identifica a la tecnología como barrera.

identifica a la como barrera. 9% se percibe plenamente competitivo.

Los datos cuestionan la idea de que la edad implica desactualización y ponen el foco en sesgos estructurales del mercado laboral.

Flexibilidad, inclusión y aprendizaje continuo

Consultados sobre los atributos más valorados en perfiles senior, los encuestados destacaron:

Experiencia (49%)

Responsabilidad (28%)

Adaptabilidad (13%)

Compromiso (10%)

Para aprovechar este capital, las organizaciones deberán avanzar hacia modelos de trabajo flexibles, con horarios adaptables, esquemas híbridos, roles de mentoría o posiciones de menor carga horaria que permitan extender la vida laboral.

La inclusión también exige liderazgos preparados para equipos intergeneracionales, procesos de selección sin sesgos y capacitación continua durante toda la carrera. En este marco, prácticas como la mentoría cruzada e inversa potencian la transferencia de conocimiento entre generaciones.

“Si el mercado laboral avanza hacia carreras más extensas y una edad de retiro más tardía, el desafío no es solo normativo, sino cultural: crear entornos donde las personas puedan seguir aportando valor a lo largo de toda su vida laboral”, concluyó Loza.

