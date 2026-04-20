YPF, Empresa Marca País: el impulso energético que también impacta en Mendoza

La designación de YPF como Empresa Marca País Argentina no solo consolida su posicionamiento a nivel global, sino que también pone en perspectiva el impacto concreto que este crecimiento energético tiene en economías regionales clave como Mendoza.

En un contexto donde la energía se vuelve un factor estratégico para el desarrollo, la expansión de YPF y el avance de Vaca Muerta reconfiguran no solo el mapa productivo nacional, sino también las oportunidades para provincias con fuerte perfil industrial, logístico y exportador.

Energía que tracciona economías regionales

El crecimiento sostenido del sector energético —con YPF como protagonista— genera un efecto derrame en distintas cadenas de valor donde Mendoza tiene un rol activo: servicios industriales, transporte, metalmecánica, insumos y logística.

Además, su ubicación estratégica y su infraestructura la posicionan como un nodo clave en la conexión con mercados internacionales, especialmente considerando la salida hacia el Pacífico y su vínculo con Chile, uno de los principales destinos energéticos.

Exportaciones y competitividad: una oportunidad para Mendoza

Entre enero de 2025 y febrero de 2026, YPF generó más de USD 10.600 millones en exportaciones, consolidando al sector como uno de los principales generadores de divisas del país.

Este escenario abre oportunidades para Mendoza no solo como proveedora de servicios y talento, sino también como parte de un ecosistema productivo que puede integrarse a la cadena energética, diversificando su matriz más allá del vino y la agroindustria.

El impacto de Vaca Muerta —que ya explica cerca del 66% de la producción petrolera nacional— no es aislado: su crecimiento demanda infraestructura, logística y capital humano que se articula con provincias cercanas y complementarias.

Inversiones que amplían el mapa productivo

El plan de inversión de YPF, con foco en Vaca Muerta y proyectos como Argentina GNL y el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), proyecta un salto exportador que podría superar los USD 30.000 millones en los próximos años.

Este escenario no solo fortalece la balanza energética nacional, sino que también genera nuevas oportunidades para economías regionales como Mendoza, que pueden insertarse en esta expansión a través de servicios, innovación y desarrollo industrial.

Marca País: una narrativa que incluye a Mendoza

La distinción Marca País reconoce a empresas que representan la identidad y competitividad argentina en el mundo. En este marco, YPF no solo simboliza la potencia energética del país, sino también la posibilidad de articular un modelo de desarrollo más federal.

Para Mendoza, esto implica una oportunidad estratégica: posicionarse como parte activa de esta transformación, integrando su capacidad productiva, su talento y su infraestructura a una de las industrias con mayor proyección global.

Una oportunidad que trasciende el petróleo

El reconocimiento a YPF pone en evidencia algo más profundo: la energía como motor de desarrollo y como plataforma para potenciar a otras economías regionales.

En ese escenario, Mendoza no queda al margen. Al contrario, tiene la oportunidad de consolidarse como un actor complementario clave en la nueva matriz productiva argentina, donde la energía, la industria y la exportación empiezan a hablar un mismo idioma.