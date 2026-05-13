Esplendor by Wyndham Mendoza: un hotel que redefine la experiencia corporativa y de ocio en Mendoza

En una provincia donde la oferta hotelera suele dividirse entre turismo, negocios o entretenimiento, Esplendor by Wyndham Mendoza apuesta a un diferencial poco común: integrar descanso, gastronomía, bienestar, eventos y entretenimiento dentro de un mismo ecosistema.

Ubicado dentro del complejo Arena Maipú, el hotel logró consolidarse como un verdadero “hotel-destino”, donde la estadía deja de ser solamente un lugar para dormir y pasa a convertirse en parte central de la experiencia del viaje.

La propuesta combina la estructura y el respaldo internacional de la marca Wyndham Hotels & Resorts con una experiencia más sensorial y cercana, enfocada en resolver toda la estadía desde un solo lugar.

Mucho más que alojamiento

Uno de los principales diferenciales del hotel es su integración con el complejo Arena Maipú, que reúne propuestas gastronómicas, casino, cine, espectáculos y entretenimiento a pocos pasos de la habitación.

A eso se suma una propuesta de bienestar que incluye spa, piscina cubierta climatizada durante todo el año, piscina exterior, gimnasio y espacios pensados tanto para escapadas de relax como para viajeros corporativos que buscan combinar trabajo y descanso.

La ubicación también juega un rol estratégico: el hotel conecta rápidamente con la ruta del vino, bodegas, zonas gastronómicas y el centro de Mendoza, permitiendo al huésped optimizar tiempos y vivir una experiencia más completa.

El crecimiento del segmento corporativo

En paralelo al turismo de ocio, el hotel viene fortaleciendo su posicionamiento dentro del segmento corporativo y de eventos, especialmente entre empresas del cinturón industrial, organizadores de congresos y compañías que buscan centralizar operación, alojamiento y reuniones en un mismo espacio.

La infraestructura incluye salones para eventos y reuniones, business center, estacionamiento cubierto, conectividad de alta velocidad y una propuesta integral que simplifica la logística para empresas y organizadores.

Spa con una amplia gama de tratamientos especiales y terapias alternativas.

“Hoy las empresas buscan mucho más que un salón para reuniones: necesitan espacios que integren experiencia, comodidad y logística en un mismo lugar. En Esplendor by Wyndham Mendoza apostamos fuerte al segmento corporativo y de eventos, con una propuesta integral y un equipo comercial que acompaña cada instancia del proceso para asegurar el éxito de cada encuentro.”, destaca Antonela Bafumo Jefa de Ventas del hotel.

Una tendencia que gana espacio en Mendoza

El concepto de “todo resuelto” empieza a ganar protagonismo dentro de la hotelería premium, especialmente entre viajeros que valoran la experiencia integral, la comodidad y el aprovechamiento del tiempo.

En ese contexto, Esplendor by Wyndham Mendoza busca posicionarse como una alternativa distinta dentro del mercado mendocino: un espacio donde conviven negocios, descanso, wellness, gastronomía y entretenimiento, con una lógica más cercana a los grandes complejos internacionales que al formato tradicional de hotel urbano.

Porque para muchos viajeros, hoy el diferencial ya no pasa solamente por dónde hospedarse, sino por todo lo que pueden vivir sin salir del mismo lugar.

Más información www.esplendormendoza.com

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