Argentina cierra 2025 con 280 Empresas B y se consolida como referente regional en negocios de impacto

Este año, 54 nuevas compañías locales obtuvieron la Certificación de Empresa B y 68 recertificaron, posicionando al país como el noveno del mundo y el segundo de América Latina con más organizaciones certificadas.

Argentina cierra 2025 con 54 nuevas Empresas B Certificadas, un crecimiento que eleva a 280 el total de compañías que integran la Comunidad B nacional. Con este avance, Argentina se posiciona como el noveno país del mundo y el segundo de América Latina con mayor cantidad de organizaciones certificadas.

Las Empresas B locales emplean en conjunto a más de 44.000 personas, generan ingresos anuales por US$ 5.175 millones, abarcan 30 sectores económicos y son originarias de 15 provincias. Las plazas con más cantidad de Empresas B de origen son la Ciudad de Buenos Aires (110), Provincia de Buenos Aires (91), Córdoba (19) y Mendoza (17).

Este fue el segundo año con mayor cantidad de certificaciones desde la creación de Sistema B en 2012 (solo superado por 2022, cuando certificaron 57 empresas). Entre las nuevas incorporaciones se destacan organizaciones como La Anónima (la mayor Empresa B de capitales argentinos), McCain Argentina, The Food Market, Urbano Express, COELSA, Green Armor, Bagués, Meraki, Alamesa y Calm, entre otras.

Además, 68 compañías reafirmaron su compromiso y obtuvieron la recertificación este año, lo que consolida una tasa de permanencia del 94% en el Movimiento B. “Esto demuestra que la certificación es una herramienta valiosa. De hecho, ser parte de una comunidad con valores afines es uno de los aspectos que más valoran los líderes de las Empresas B”, dijo Marina Arias, Directora Ejecutiva de Sistema B Argentina.

En este sentido, Sistema B Argentina generó 30 encuentros de networking, más de 500 vinculaciones comerciales entre compañías certificadas y gestionó más de 70 beneficios económicos entre las organizaciones en 2025.

La Comunidad B integra empresas de todo tipo: desde proyectos unipersonales y PyMEs regionales hasta corporaciones multinacionales, tanto de productos como de servicios. “Esa diversidad permite que muchas articulen entre sí para escalar su impacto, haciendo crecer negocios de valor real, que aportan soluciones a los principales desafíos que enfrentamos como humanidad”, agregó la líder de la organización en el país.

El fortalecimiento del ecosistema de impacto también se refleja en el creciente interés de las organizaciones por medir y gestionar su desempeño social y ambiental. Este año, 580 empresas argentinas comenzaron a observar su impacto con la Evaluación de Impacto B. Son 9.000 las que utilizan esta herramienta en el país y 320.000 a nivel global. La misma es gratuita, online y confidencial y está disponible en el sitio web de Sistema B.

“Muchas utilizan la Evaluación de Impacto B con el objetivo de alcanzar la certificación, pero también hay muchísimas que la aprovechan como una herramienta de gestión. Es única en su capacidad para analizar a una organización de forma integral, adaptándose a su industria, tamaño y mercado”, señaló Marina Arias. “Celebramos que cada año cientos de empresas comienzan a revisar su gobernanza, transparencia e impacto socioambiental. Esto nos demuestra que no es una moda, sino una visión estratégica que cada vez más líderes están incorporando”.

En 2025, Sistema B también avanzó en la articulación con otros actores sectoriales, con 20 alianzas destinadas a promover el triple impacto en la agenda empresarial. Entre ellas, se destacan el Programa de Aceleración B, llevado a cabo con la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro, gracias al cual 25 PyMEs de la provincia comenzaron a medir su desempeño social y ambiental e iniciaron su camino hacia la certificación; y el trabajo conjunto con la Secretaría de MiPyMEs del Ministerio de Economía de la Nación, que alcanzó a 300 emprendedores con formación y contenidos sobre negocios de impacto.

El Movimiento B en el mundo

A nivel global, el año estuvo marcado por un hito histórico: B Lab, el organismo que otorga la Certificación de Empresa B en todo el mundo, presentó los nuevos estándares que entrarán en vigencia en 2026. Estos requisitos establecen la gestión integral del impacto como una condición excluyente para alcanzar la certificación, con parámetros mínimos en siete Temas de Impacto diferentes.

Se trata de la evolución del modelo más trascendental desde su nacimiento, 20 años atrás, y responde al crecimiento y maduración del Movimiento B. En 2025, se superó el umbral de las 10.000 Empresas B en el mundo y es necesario que la Certificación de Empresa B continúe posicionándose como una guía para el sector privado en un contexto cada vez más desafiante. El año cerró con 10.409 Empresas B en 103 países, que pertenecen a 163 industrias y generan 1.048.380 puestos de trabajo.

“Crecemos sostenidamente desde hace más de 10 años, a pesar de los contextos cambiantes a nivel global. Ya está claro que no es un nicho, ni una tendencia pasajera, sino un tejido productivo real”, finalizó Arias. “Cada vez más líderes apuestan a modelos de negocio sostenibles porque tienen la convicción de que es el único camino posible y porque lo entienden como una decisión estratégica y de futuro. Desde Sistema B seguiremos acompañándolos en este camino”.