Minería y petróleo impulsan el crecimiento de los seguros corporativos y a medida

Moscardini Broker celebró 21 años de vida con la apertura de nuevas oficinas en el edificio Avatar, de Palmares Valley. Los motivos del crecimiento sostenido y las oportunidades que traen la minería y la energía.

En un mercado cada vez más competitivo, la capacidad de respuesta y la renovación estructural marcan la diferencia y así lo entendió Moscardini Broker, que celebró 21 años de vida al mismo tiempo que inauguró nuevas oficinas en el edificio Avatar de Palmares Valley. La firma mendocina se dedica al rubro corporativo con un concepto de acompañamiento personalizado a las empresas que asesora y acompaña con dedicación.

En un contexto coyuntural complejo, Moscardini Broker–con presencia en varias provincias del país- ha tenido un crecimiento en Mendoza cercano al 20% en el último año. Buena parte de ese impulso ha ido de la mano de empresas enfocadas en la minería, la energía, el petróleo, la construcción, la industria, la metalmecánica y la lista es larga.

“Más del 95% de nuestros clientes renuevan todos los años su confianza en nosotros”, relató Marcelo Moscardini, CEO de Moscardini Broker. La apertura de la nueva oficina está fuertemente impulsada por el crecimiento de la minería de la mano de PSJ Cobre Mendocino, pero también de pymes dedicadas a la energía y el petróleo.

En este marco, las provincias vecinas son importantes generadoras de negocios en el contexto actual en el que los sectores mencionados se posicionan por encima dentro del desarrollo económico del país. “Para nosotros es una apuesta muy grande y una proyección de crecimiento”, sumó Álvaro Moscardini, socio accionista de la compañía.

Por este motivo, el próximo semestre Moscardini Broker –que hoy atiende a unas 450 empresas- prevé inaugurar dos oficinas nuevas. Una en San Juan y la otra en Neuquén. La expansión –que también implica ampliar la planta de personal- se apoya en una de las principales propuestas de valor de Moscardini que son los planes diseñados a la medida de cada cliente.

Programas personalizados, el secreto del crecimiento

“No vendemos seguros sino que elaboramos programas personalizados en función de las necesidades y posibilidades”, detalló Moscardini. La empresa, por otra parte, ha logrado imponerse en los sectores que hoy movilizan la economía como son la minería, la energía y el petróleo. El broker trabaja con firmas de renombre y posee vasta experiencia en asegurar grandes obras de infraestructura y energía.

“Hemos crecido con trabajo genuino y esfuerzo diario”, sumó el especialista, quien celebraron la inauguración realizada el jueves pasado en el moderno edificio de Palmares Valley. El evento estuvo plagado de clientes, amigos y colaboradores que brindaron, durante el cóctel, por esta expansión y disfrutaron las sorpresas que se habían preparado.

“Este nuevo espacio representa mucho más que una oficina ya que es el resultado de 21 años de trabajo, confianza y del vínculo que construimos con cada cliente y empresa que eligió acompañarnos”, valoró Marcelo Moscardini, quien estuvo acompañado por toda su familia. La ceremonia de inauguración representó así un hito en la historia de la compañía.

El paso hacia un espacio físico también fue una ocasión para reconocer y agradecer la confianza de socios y aliados estratégicos que acompañaron a Moscardini Broker cada etapa del camino. Muchos de ellos recibieron reconocimientos y distinciones especiales.

La importancia de revisar los seguros

Los planes de seguros para empresas abarcan desde las ART hasta los Todo Riesgo Operativos; entre una infinidad de posibilidades de libre contratación más allá de los obligatorios por ley. “Hoy las empresas analizan sus números y entre ellos también los nuestros”, comentó Moscardini con relación al contexto económico actual.

“Tenemos trabajo porque entramos en muchas empresas y las ayudamos a analizar esos datos así como sus propios riesgos y costos”, declaró el especialista. Más allá del rubro en que se ubiquen las compañías, el profesional aportó importantes recomendaciones con relación a sus decisiones de seguros; en especial en momentos complejos.

Desde el punto de vista del profesional, “el seguro no debería recortarse” ya que es el elemento que va a mantener indemne el patrimonio y el activo de cada uno. Lo que se hace y recomienda, en cambio, es revisar las condiciones comerciales y las pólizas existentes. “A veces se solapan las coberturas y es importante analizar alternativas o mejores posibilidades”, comentó Moscardini.

Es por este motivo que desde la compañía acompañan a sus clientes y los asesoran de manera estratégica y personalizada, siempre con compañías internacionales, serias y de renombre que avalan la trayectoria y los 21 años. “Los seguros han subido por debajo de la inflación, pero siempre hay que estar atentos a cómo evoluciona también la póliza ya que, llegado el caso, pueden encontrarse sorpresas desagradables”, aconsejó Moscardini.