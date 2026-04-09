El vino a granel impulsa las exportaciones argentinas en el primer trimestre del año

La industria vitivinícola argentina continúa mostrando señales de dinamismo en los mercados internacionales. Según el último informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), las exportaciones de vino registraron un sólido incremento del 22,8% durante el mes de marzo en comparación con el mismo periodo del año anterior y totalizaron los 18.163.900 litros.

Este crecimiento mensual se vio impulsado principalmente por el desempeño de los envíos de vino a granel, que experimentaron un salto del 51,2%. Por su parte, los vinos fraccionados, producto de mayor valor agregado en la cadena, también mostraron una tendencia positiva con un alza del 13,1%.

Los datos surgen del reporte de comercialización en el mercado externo elaborado por el INV, organismo descentralizado que funciona en la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

José Bartolucci, presidente de la Cámara Argentina de Vinos a Granel, explicó que el aumento en los despachos de graneles se debe, principalmente, a que “Argentina se insertó en el mercado internacional de los vinos genéricos”.

“La baja del consumo de vinos en mercado interno, sumada a cierta estabilidad en la macroeconomía interna argentina, han impulsado este aumento en las exportaciones de vinos genéricos, que hasta muy recientemente estaban en números muy bajos” detalló.

Las empresas exportadoras de granel se encuentran en condiciones de continuar impulsando el desarrollo de exportaciones de vinos tanto de genéricos como de varietales, lo que ayudaría a equilibrar stocks. Pero para esto se precisan ciertas condiciones. Una de las más importantes es la toma de créditos a tasas razonables, sobre todo en un contexto de baja del dólar, y de aumento de los costos logísticos atados a la suba del petróleo, según explicaron desde la Cámara Argentina de Vinos a Granel.

La gran importancia de la Vinexpo Explorer 2026 edición exclusiva para vinos a granel.

Del 8 al 10 de junio de 2026, Mendoza será sede de Vinexpo Explorer – The Bulk Wine Chapter, el encuentro internacional que reunirá a 25 importadores provenientes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania y diversos mercados emergentes, quienes explorarán nuevas oportunidades de negocios con 50 bodegas argentinas dedicadas a comercializar vino a granel.

El evento es organizado por Vinexposium, ProMendoza y el Gobierno de Mendoza, con el apoyo de la Cámara Argentina de Vino a Granel.

Acerca de esta edición dedicada a los vinos a granel José Bartolucci destacó: “es una oportunidad única para las empresas. Aún están abiertas las inscripciones, pero sugerimos a quienes no se han inscripto que lo hagan a la brevedad porque quedan muy pocos cupos”.

Para mayor información e inscripciones contactar a: Juan M. Palomo jmpalomo@bulkwine.org.ar/ +5491148897969