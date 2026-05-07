Sitevinitech 2026: innovación, robótica y nuevas tendencias marcarán el pulso de la vitivinicultura

Sitevinitech 2026 se realizará del 12 al 14 de mayo en Mendoza y pondrá el foco en innovación con robótica, biotecnología, desalcoholización de vinos y nuevas tecnologías aplicadas al agro y la industria vitivinícola, en un contexto desafiante que exige mayor eficiencia, sustentabilidad y competitividad.

Del 12 al 14 de mayo, el Complejo Las Naves de la Ciudad de Mendoza será sede de una nueva edición de Sitevinitech 2026, el encuentro clave para la vitivinicultura en Latinoamérica. Con todos sus espacios comercializados y más de 150 expositores confirmados, la feria se prepara para mostrar un amplio abanico de desarrollos tecnológicos, insumos estratégicos y soluciones innovadoras pensadas para mejorar la eficiencia y competitividad del sector.

En un contexto global desafiante, marcado por la caída del consumo y la necesidad de optimizar procesos, esta edición pone el foco en herramientas concretas que permitan producir mejor, con menor costo y mayor sustentabilidad.

Robótica, mecanización y agricultura inteligente

Uno de los grandes protagonistas será el avance de la automatización en el agro. En ese sentido, Agrocosecha llegará con una propuesta centrada en maquinaria de última generación, con foco en mejorar la eficiencia y reducir costos operativos.

Entre sus novedades se destacan las cosechadoras autopropulsadas Pellenc, una podadora automática de precisión y un robot pulverizador autónomo de la compañía XAG, orientado a optimizar el control de malezas y el uso de agroquímicos.

La propuesta se completa con soluciones para cultivos superintensivos —como la cosechadora CV45 para olivos, almendros y pistachos—, además de tractores, trituradoras y torres antiheladas.

El futuro del vino: desalcoholización y nuevas categorías

Otra de las grandes tendencias que dirá presente en Sitevinitech será el crecimiento de los vinos de baja o nula graduación alcohólica, una categoría en plena expansión a nivel mundial.

En este campo, Omnia Technologies presentará sus soluciones Libero y Reduco, basadas en avanzadas tecnologías de membranas de separación y destilación al vacío, que permiten desalcoholizar el vino preservando su perfil aromático, estructura y calidad.

Este desarrollo representa uno de los avances más relevantes de la industria actual, ya que permite elaborar vinos desalcoholizados sin perder identidad, respondiendo a nuevas demandas de consumo.

Como parte de su participación, la compañía contará con la presencia de especialistas internacionales y brindará una charla técnica el jueves 14 de mayo a las 15 horas, enfocada en esta innovación y su impacto en el mercado global.

Eficiencia, sustentabilidad y procesos más inteligentes

La innovación también se reflejará en soluciones orientadas a la bodega y los procesos industriales.

Entre ellas, se destacan los chillers modulares de Frío 21, diseñados a medida para optimizar el consumo energético y garantizar estabilidad térmica, y los sistemas de limpieza con ozono de Ozonizer, que permiten desinfectar sin químicos, reduciendo costos y mejorando la inocuidad.

También habrá avances en filtración y manejo de fluidos, como los sistemas Spin Klin Nova de Todo Riego Insumos y los cartuchos de membrana de Fluids Control, de fabricación nacional.

Biotecnología y manejo sustentable del viñedo

El viñedo también será escenario de innovación con soluciones que apuntan a mejorar la salud del suelo y la eficiencia productiva.

Entre ellas, se destacan los bioestimulantes microbianos de Bactools Biotech y los desarrollos de San Pablo, que integran microorganismos beneficiosos para potenciar el sistema radicular.

A su vez, MAXAN, de Genum-Maxan, propone mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo mediante leonardita activa, promoviendo una productividad sostenida en el tiempo.

Packaging, diseño e identidad de marca

El packaging volverá a ocupar un lugar estratégico como herramienta de diferenciación.

Saverglass presentará su colección “Optimum”, que combina diseño premium con menor peso y menor impacto ambiental, mientras que APholos exhibirá innovaciones en etiquetas y cierres, incluyendo piezas en 3D que llevan la creatividad a nuevos niveles.

Conferencias, conocimiento y networking

Además de la exposición comercial y tecnológica, Sitevinitech 2026 contará con una nutrida agenda de charlas y conferencias encabezadas por especialistas nacionales e internacionales, quienes abordarán las principales tendencias y desafíos de la industria vitivinícola.

Durante las tres jornadas habrá espacios dedicados a innovación, gestión, sustentabilidad, nuevas tecnologías aplicadas al agro y el vino, además de presentaciones técnicas vinculadas a eficiencia productiva, desalcoholización, automatización y transformación del sector.

Más innovación en toda la cadena vitivinícola

La feria también reunirá una amplia oferta de soluciones complementarias que abarcan toda la cadena productiva, desde el viñedo hasta la logística y el packaging.

En este sentido, se presentarán tecnologías como los servicios de drones aplicados al agro de Arevanta, soluciones para finales de línea de Adhefull, y equipamiento para manejo de fluidos y procesos de empresas como Enrique J. Muzzio.

También dirán presente propuestas vinculadas a la infraestructura productiva, como los sistemas de conducción de viñedos de Carmofarm, las mangueras industriales de Concord y las tradicionales barricas de roble europeo de Barricas Croatas.

En paralelo, la logística y el transporte tendrán su espacio con la participación de Grupo Lorenzo, que exhibirá utilitarios y vehículos adaptados a las necesidades de la industria, mientras que firmas como Real de la Cruz acercarán soluciones tecnológicas para optimizar procesos productivos.

Experiencias, vino y networking en El Patio de la Nave

Como parte de la experiencia integral de la feria, Sitevinitech 2026 sumará El Patio de la Nave, un espacio concebido como espacio de relax y networking dentro de la Nave Creativa. La propuesta busca generar un entorno de bienestar, intercambio profesional y disfrute sensorial, favoreciendo la generación de vínculos y oportunidades de negocio en un marco más distendido.

El espacio contará con una cuidada propuesta gastronómica y de café de especialidad, con opciones como los sándwiches de autor de HELP Sandwich, las pizzas de masa madre de La Combi, el tapeo de Alioli y la barra de Club de Café, en línea con las tendencias actuales de procesos artesanales y productos de calidad.

A su vez, incluirá experiencias vinculadas al vino y la producción local, como la participación de Dionisias Wine Fair, con más de 15 enólogas que poresentarán sus etiquetas, la Ruta del Vermut que promueve la Municipalidad de San Martín, además de propuestas como Huertana, Kyros Ajíes y el Programa Semilla Cuyo, que reúne emprendimientos locales con foco en el desarrollo productivo de Mendoza.

La propuesta se completa con una ambientación natural, mesas comunitarias pensadas para el encuentro espontáneo y un line-up de música en, en un formato “after office” ideal para continuar el networking en un entorno relajado.

Una plataforma para el futuro del vino

Con más de 10.000 visitantes esperados y una fuerte presencia internacional, Sitevinitech 2026 se consolida como una plataforma estratégica donde confluyen innovación, negocios y conocimiento, proyectando el futuro de la vitivinicultura en la región.

Acreditaciones

Las acreditaciones para la feria están abiertas a través del sitio oficial: www.sitevinitech.com.ar