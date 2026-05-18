Casa Ronald McDonald presenta su nueva identidad reafirmando su compromiso con las familias

En el marco del Día Internacional de la Familia, Casa Ronald McDonald Argentina presenta su nueva identidad de marca, una evolución que renueva su imagen para expresar con más claridad lo que hace desde siempre: poner a la familia en el centro del cuidado.

Bajo el claim “La familia siempre está”, la organización inicia una nueva etapa institucional que busca amplificar una convicción profunda: cuando un niño atraviesa una enfermedad, la familia no es un acompañante, sino una parte esencial del proceso de cuidado.

Esta evolución forma parte de una actualización global impulsada por Ronald McDonald House Global, red internacional de la que Casa Ronald McDonald Argentina, presente en más de 60 países. En este marco, la nueva identidad busca reforzar un mensaje común a nivel mundial: el rol fundamental de la familia en el cuidado de la salud infantil. Siendo parte activa y protagonista en el proceso.

Durante más de 30 años en Argentina, Casa Ronald ha acompañado a más de 446.000 niños y sus familias a través de sus 11 programas, trabajando en articulación con el sistema de salud y promoviendo el modelo de Cuidado Centrado en la Familia, que reconoce a los padres como parte activa del equipo de salud.

La renovación de la marca no implica un cambio de esencia, sino todo lo contrario: la reafirma. La nueva identidad visual refleja una organización que evolucionó, creció y amplió su impacto, manteniendo intacto su propósito.

“La familia siempre está resume lo que hacemos todos los días. Es abrir nuestras puertas para que ninguna familia atraviese sola la enfermedad de un hijo, pero también es reconocer algo más profundo: que no hay cuidado posible si no ponemos a la familia en el centro. Esta nueva marca nos permite decirlo con más claridad, con más fuerza y con una mirada hacia el futuro.” Julieta Cortijo, Directora Ejecutiva de Casa Ronald Argentina

En un contexto donde los sistemas de salud avanzan hacia enfoques más integrales, Casa Ronald McDonald se posiciona como un actor clave en la promoción de modelos que entienden que el bienestar de los niños está profundamente ligado al acompañamiento de sus familias.

Con esta nueva identidad, la organización no solo renueva su imagen, sino que propone una nueva forma de mirar el cuidado.

Porque cuando la familia está, todo cambia.

Acerca de Casa Ronald McDonald Argentina

Casa Ronald McDonald Argentina es una asociación civil independiente cuya misión es garantizar que ninguna familia enfrente sola la enfermedad de un hijo, a través de programas de prevención, cuidado y acompañamiento. Forma parte de la red global Ronald McDonald House Global y hace más de 30 años trabaja en el país en articulación con hospitales de referencia. Desde sus inicios, ha acompañado a más de 446.000 niños y sus familias a través de sus 11 programas, entre ellos las Casas Ronald, las Salas Familiares, la Unidad Pediátrica Móvil, la Unidad de Bienestar y la Unidad de Promoción de Hábitos Saludables.