Fundavita junto a la Orquesta Barroca de Mendoza presentan «Steven Spielberg Sinfónico»

Un espectáculo audiovisual único que rinde homenaje a uno de los grandes creadores de la historia del séptimo arte.

La Orquesta Barroca de Mendoza, bajo la dirección del maestro Hugo Mariano Peralta, presentará el domingo 23 de noviembre a las 19 h, en el Cine Teatro Plaza, el concierto solidario «Steven Spielberg Sinfónico», un espectáculo a total beneficio de FUNDAVITA. Con entradas ya disponibles en Entradaweb.com.ar y en boleterías del teatro, la propuesta ofrece un recorrido audiovisual por las bandas sonoras que marcaron generaciones, en una experiencia que une cine, música y emoción.

El concierto

El mismo invita a sumergirse en un viaje sonoro y visual a través de títulos icónicos como «Jurassic Park», «Volver al futuro», «Shrek», «Rescatando al Soldado Ryan», entre otros clásicos grabados en la memoria colectiva. Cada obra será interpretada con arreglos sinfónicos especialmente adaptados, realzando el poder narrativo de las partituras que acompañaron grandes momentos del cine contemporáneo.

Además de su valor artístico, el evento tiene un profundo sentido solidario: lo recaudado será a beneficio de FUNDAVITA, institución que acompaña y apoya a pacientes oncológicos en Mendoza.

Sobre la Orquesta

La Orquesta Barroca de Mendoza, fundada en febrero de 2017, nació como un espacio para estudiantes avanzados interesados en la música barroca. Con el tiempo, se profesionalizó y amplió su repertorio, abarcando desde compositores clásicos como Bach y Mozart hasta piezas de Tchaikovsky y Wagner.

En los últimos años, la orquesta ganó gran repercusión con conciertos temáticos basados en sagas cinematográficas y series, incluyendo Harry Potter, Star Wars, El Señor de los Anillos, Studio Ghibli, Hans Zimmer y Game of Thrones. En 2024 y 2025 realizó exitosas presentaciones en importantes escenarios de Mendoza y otras localidades de la provincia, agotando funciones y consolidando su presencia cultural.

Dirigida por Mariano Peralta, la Orquesta Barroca de Mendoza se ha convertido en una de las principales propuestas culturales de la región, acercando la música orquestal a públicos de todas las edades.