El sonido del norte llega a Mendoza: Alejo Fochi presenta doble fecha en el marco de su tour 2025

El DJ y productor santiagueño, referente del progressive house argentino, llega a la provincia cuyana con dos shows especiales para cerrar el año junto al público mendocino.

El DJ y productor Alejo Fochi, una de las voces más representativas del progressive house argentino, brindará dos presentaciones en Mendoza el sábado 6 y domingo 7 de diciembre, en el marco de su tour 2025, que lo está llevando por los principales escenarios del país y del exterior.

Dos noches imperdibles en Mendoza

El sábado 6 de diciembre, Alejo se presentará en WINEEX Mendoza, celebrado en Bodega Mauricio Lorca (Luján de Cuyo). Se trata de un evento que combina música, vinos de alta gama y gastronomía de excelencia, y que funciona como antesala del show de Hernán Cattáneo, uno de los DJs más influyentes del mundo. La participación de Fochi aportará su impronta melódica y progresiva a una experiencia diseñada para disfrutar del atardecer mendocino entre viñedos.

El domingo 7 de diciembre, el artista continuará con un after oficial post show de Hernán Cattáneo, en El Bosquecito (Potrerillos), con una propuesta sunset to sunrise en plena naturaleza. Este encuentro extenderá la celebración electrónica del fin de semana con una atmósfera íntima y envolvente, ideal para vivir su sonido en su estado más puro.

Una trayectoria en ascenso desde el norte argentino

Con una historia marcada por la sensibilidad artística y el empuje autodidacta, Alejo Fochi se posiciona como uno de los nuevos referentes del progressive house argentino. Su conexión con la música comenzó en su Santiago del Estero natal, donde exploró el rock nacional antes de descubrir la electrónica durante su paso por Córdoba, ciudad en la que inició su formación profesional en la academia ORBITAL.

Respaldado por referentes como Hernán Cattáneo y Nick Warren, su música ha sido difundida en eventos internacionales y en el mítico radio show Resident. En 2026, Alejo concretará uno de sus mayores sueños: su lanzamiento en el prestigioso sello The Soundgarden, un hito que lo ubicará entre los talentos argentinos más prometedores de la escena electrónica mundial.

Un tour que lo lleva por el país y el mundo

El Tour 2025 ya lo llevó por escenarios de Argentina, Brasil y Europa, incluyendo MUTE (Mar del Plata), Ultra Buenos Aires, Crobar, Florianópolis, Ibiza, Mallorca y Barcelona, entre otros.

De cara a 2026, Alejo se prepara para un nuevo hito en su carrera con el lanzamiento de música inédita en The Soundgarden, uno de los sellos más influyentes del progressive house a nivel global. Además, proyecta nuevas giras nacionales e internacionales con presentaciones en Sudamérica y Europa, en un año que reforzará su identidad sonora y consolidará definitivamente su proyección global dentro del género.

Sus presentaciones en Mendoza serán un punto alto del tour, no solo por la energía del público local, sino porque marcan un puente cultural entre el norte y Cuyo, reforzando el crecimiento del artista y su conexión con nuevas audiencias en el país

Sábado 6 de diciembre – Mendoza (lugar a confirmar)

Domingo 7 de diciembre – After Festival en El Bosquecito, Potrerillos (sunset to sunrise)