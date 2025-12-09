El cantautor español Alex Ubago anunció su gira internacional para celebrar los 25 años del álbum ¿Qué Pides Tú?

Alex Ubago volverá a la provincia, el 11 de noviembre, con una única presentación en el Teatro Mendoza. La preventa de tickets exclusiva para clientes Visa Banco Galicia (6 cuotas sin interés) comienza el jueves 11 de diciembre, a las 13 horas. Y el viernes 12 estará disponible la venta general. Por Passline.com

Un disco debut que marcó el pop en español

Hace 25 años, un joven cantautor Alex Ubago publicaba el álbum ¿Qué pides tú? sin saber lo que le deparaba. Entre otras cosas, un millón y medio de copias vendidas de uno de los álbumes más destacados de la historia del pop español, numerosos reconocimientos y una inmensa trayectoria musical que lo ha consolidado como una de las grandes voces del pop melódico.

Un cuarto de siglo después, Ubago se embarca en una gira mundial junto a su banda para celebrar este aniversario. Y como era de esperar, Argentina será el gran testigo de este precioso viaje nostálgico por canciones que, sin duda, forman parte de la banda sonora de nuestras vidas, con fechas confirmadas en Buenos Aires (7 de noviembre, Teatro Gran Rex), Tucuman (10 de noviembre, Teatro Mercedes Sosa), Mendoza (11 de noviembre, Teatro Mendoza), Córdoba (13 de noviembre, Quality Espacio) y Rosario (14 de noviembre, Bioceres Arena).

Y, en sintonía con su fuerte vínculo con Argentina, lo hará con un repertorio de lo más especial que incluirá todos los temas de su álbum debut como “A gritos de esperanza”, “Sin miedo a nada”, “Saber que tú”, “¿Qué pides tú?” y “Aunque no te pueda ver”, entre otros, que siguen siendo clásicos, así como los grandes éxitos de su carrera.

Europa, EEUU, LATAM y España también serán los escenarios de este tour tan especial que incluirá el repaso de los temas de su álbum debut y de los grandes éxitos de su carrera.

“Estoy realmente emocionado con la idea de celebrar el 25° aniversario de mi primer disco con esta gira tan especial en la que volveremos a tocar en directo todas aquellas canciones que conectaron con tantas personas y marcaron un antes y un después en mi vida. Será un gran “remember”!”, afirma el artista al anunciar su gira.

Sobre Alex Ubago

Más de 20 años de carrera, millones de discos, streams y views avalan la exitosa carrera de Alex Ubago. Desde el primer y exitoso disco ¿Qué pides tú? (2001), un álbum que vendió millones de discos en el mundo y que cuenta con innumerables premios nacionales e internacionales. Este disco fue el inicio de una carrera impecable como compositor que le ha llevado imparable durante 25 años en conciertos por el mundo; Alex continúa siendo unos de los grandes referentes de la música en español.

Un artista que mantiene sus logros (Doble disco de diamante) y que ahora se plasman en impresionantes cifras en las plataformas digitales, con sus millones y millones de views en YouTube y streams en Spotify entre otras.

Más de dos décadas en las que el donostiarra no ha parado de componer y que cuenta con el prestigioso premio de la academia norteamericana de compositores “Premio ASCAP” y el “Billboard Latino de 2005″.

En estos 20 años Alex Ubago ha colaborado con infinidad de compañeros nacionales e internacionales: Laura Pausini, Craig David, Amaia Montero, Sharon Corr, Paty Cantú, Maite Perroni, Luis Fonsi, Jesús de Reik, Lali Exposito o La Oreja de Van Gogh entre muchos otros.

Ahora, a finales de 2025 y durante todo 2026, Ubago celebrará el 25 aniversario del álbum que sin duda marcó un antes y un después en su carrera: “Qué pides tú”. Lo hará en una gira de lo más especial en la que incluirá todos los temas de su álbum debut y los grandes éxitos de su carrera y pronto anunciará las primeras fechas.

Alex es uno de los artistas de habla hispana con más implicación en las redes sociales, desde las que interactúa con sus fans de todos los países. No hay más que seguirle en sus principales redes y ver sus cifras de mareo en las principales plataformas como YouTube y Spotify.

Gira ¿Qué Pides Tú? 25 aniversario

Día y hora: miércoles 11 de noviembre, a las 22.

miércoles 11 de noviembre, a las 22. Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 1924, Ciudad).

Teatro Mendoza (San Juan 1924, Ciudad). Preventa de entradas: jueves 11 de diciembre, a las 13 horas. Exclusiva clientes Visa Banco Galicia 6 cuotas sin interés.

