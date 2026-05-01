Andrés Calamaro deslumbró a Mendoza con un concierto sold out en su gira “Como cantor”

De regreso en la provincia con el tour “Como Cantor”, el músico brindó un show icónico, atravesado por las grandes canciones de su prolífica historia.

Andrés Calamaro es un emblema de la música nacional y con su gira “Como Cantor” demuestra que su obra tiene plena vigencia.

El Salmón regresó a Mendoza, en donde coronó la noche del jueves 30 de abril, con un concierto sold out en el Arena Maipú Stadium.

Acompañado de su banda en vivo, Calamaro desplegó un setlies inolvidable, como para conformar a todos los fanáticos. Desde sus comienzos en Los Abuelos de la Nada, pasando por Los Rodríguez hasta llegar a su prolífera carrera solista. Ese es el espíritu de su gira Como Cantor; recorrer canciones que son parte del imaginario colectivo argentino y que, cada vez que suenan en vivo, confirman por qué es una leyenda del rock nacional.

El concierto comenzó con “Todavía una canción” y “Mi Gin Tonic” marcando el pulso de una noche que rápidamente se encendió con clásicos de distintas etapas como “Cuando no estás” y “Pasemos a otro tema”.

Fotos: Gentileza Pablo Pérez.

El viaje musical continuó con una fuerte impronta de nostalgia y rock nacional, con joyas como “Costumbres argentinas” y “Señal que te he perdido”, que funcionaron como puentes directos a los ‘80.

En ese recorrido, también hubo lugar para matices para los más coreados como “A los ojos”, “El Salmón” y “Sin documentos”. Pero como era de esperar “Crímenes perfectos”, “Estadio Azteca” y “Paloma” encendieron los corazones del stadium en un coro colectivo que dio paso a los momentos más íntimos y sentidos de la noche.

Hubo tiempo para interpretar un tango clásico como “Garúa” y rescatar lo esencial de la cultura rioplatense. Con un Andrés Calamaro sólido y conectado con el público, desandó algunas anécdotas y se tomó el tiempo para recordar y homenajear a los Enanitos Verdes y un especial reconocimiento a Felipe Staiti, quien falleció el pasado 13 de abril.

El tramo final fue una verdadera celebración colectiva, con himnos como “Alta suciedad”, “Flaca” y el bis final con “Carnaval de Brasil” y “Los Chicos”, que culminaron un recorrido de 22 canciones.

“Como Cantor” condensa el presente de Andrés Calamaro: una relectura de su obra que conserva intacto el estilo que lo define como ícono de la música popular.