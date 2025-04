Duki épico y avasallante en un Aconcagua Arena Sold Out

Ante miles de fans, el rey del trap presentó Ameri y repasó sus grandes éxitos en el estadio cubierto de Mendoza. Emoción, energía y una puesta en escena deslumbrante. Entérate cómo fue el show del año.

Después de desatar la locura en el Movistar Arena, agitar en Uruguay y Paraguay mientras realiza su gira World Tour, el icónico trapero desembarcó este miércoles en Mendoza. Mauro Ezequiel Lombardo, más conocido como Duki, brindó un histórico concierto en el estadio cubierto Aconcagua Arena, ante miles de fans que saltaron al ritmo del trap.

Mucha expectativa fue la que generó el cantante cuando en noviembre de 2024 anunciaba su gira mundial y elegía a Mendoza entre los destinos para celebrar una nueva etapa artística. Finalmente sus diablos y diablas tuvieron el encuentro más esperado en una noche encendida, rebalsada de emoción, donde el joven conectó con Ameri, su nuevo trabajo discográfico.

A las 18 hs las puertas del estadio se abrieron y todo fue una celebración. Accesos ordenados y prolijos, seguridad en cada rincón, asistencia médica y detalles que hacen de la experiencia un momento único dejaron entrever el trabajo de una producción que tuvo todo bajo control. Las propuestas gastronómicas de food trucks y activaciones de marca en el patio del estadio se sumaron a una previa cargada de color.

Más tarde, los encargados de romper el hielo en el escenario fueron los mendocinos Mauro Santín Lotty, oriundo de Villa Nueva (Guaymallén) y radicado en Buenos Aires desde hace 5 años; y el joven Nico LaFleur. En compañía de su crew abrieron el show de Duki en el Aconocagua Arena. Los artistas se entregaron al público y demostraron alegría por semejante momento: “Gracias por la oportunidad Duki, un sueño vivir esta noche histórica en nuestra querida ciudad que nos vio nacer, simplemente gracias”, remarcaba Santin Lotty en sus redes.

Poco después de las 21.30, la esencia de Ameri brillaba en el escenario. Desde arriba, en el techo, las cuatro D de color rojo reflejaban el símbolo del nuevo álbum. Gritos ensordecedores, carteles, y algunos fieles con las caras tatuadas igual a la de su ídolo adelantaban la llegada de Duki.

En medio de ese clima fue cuando las luces se apagaron, un grupo de bailarines salió a escena y el líder de la música urbana dio inicio al concierto. Vestido con remera negra, gorra de Ameri y un guante blanco en su mano izquierda, el trapero comenzó el show con “Lietmotiv”. En su segunda canción, “Nueva Era” la felicidad se hizo expansiva, y siguió con “Brindis”, “Buscarte lejos”, “Imperio”, “Hardaway”, “Cine”, “Vida de Rock”, “No drama”, “Barro”, “Un día más”, “Constelación”, Amerie”, entre otras.

A la hora de interpretar “Goteo”, tema que lanzó en agosto de 2019; y en 2020 fue la canción nominada en la 21° entrega anual de los Premios Grammy Latinos en la categoría mejor canción de rap/hip-hop, el rapero aprovechó para dirigir unas palabras: “Esta es una canción que marcó un antes y un después en mi carrera. Tengo pruebas de que se pueden hacer cosas gigantes con los recursos que tenemos a mano. Si tienen un sueño de algo que les gusta den todo por eso, no importan los recursos, lo importante es el mensaje, lo que transmitís y querés decir”.

El espectáculo de altísima calidad, incluyó el despliegue de una producción de nivel superior, con un escenario impactante, pantallas gigantes, show de luces, un sonido diseñado para transmitir la esencia emocional de AMERI, escenografía y hasta llamaradas de fuego.

El artista dejó claro que es capaz de traspasar el sentimiento de la música urbana a miles de fans durante toda su presentación, pero también destacó su costado más humano, cuidando a su público hasta interrumpir el show para pedir espacio y dejar circular aire en una multitud que lo ovacionaba incansablemente.

Fueron casi dos horas de locura, logrando transportar a miles de almas a ese lugar soñado del que habla en su nuevo disco. La euforia y la energía se mantuvieron en todo el repertorio. Por supuesto no faltaron en la lista hits imbatibles como “Givenchy”, “Rockstar” y “She Don’t Give a Fo”, “Si me sobrara el tiempo” y “No me llores”, canciones que fueron coreadas por un pogo inmenso.

Uno de los momentos más elevados de la noche fue cuando invitó al escenario a uno de sus fans para interpretar “Malbec”. El joven se mostró conmovido por cumplir su sueño y cantar junto a Duki una de las canciones más significativas de los fanáticos que siguen al trapero desde sus comienzos.

Con el final del concierto en puerta, Duki presentó a sus músicos recibiendo el calor de la gente. Así remarcó esa muralla de sonido poderosa que lo acompaña en sus canciones, compuesta por Yesan (Federico Rojas – guitarras, teclados y coros), Julian Montes (bajo) y Andy Vilanova (batería).

Para despedirse a lo grande, Duki regresó con “Nueva era”, y cerró la fiesta agradeciendo con palabras de respeto y amor. “¡Gracias Mendoza, gracias a la gente que vino a verme, a los que me conocen hace cinco, seis o diez años, a los del Quinto (Escalón).! Este es el madito modo diablo. Gracias a la gente que vino a acompañar a un ser querido para ver este show, a ellos les agradezco el doble. Gracias por estar, por cantar, por saltar. Nos vemos la próxima”.

Una vez más, el músico argentino cumplió con todas las expectativas. En total fueron 32 canciones que ya son himnos. Duki lo hizo: se encargó de que el estadio Aconcagua Arena se colmara hasta en su totalidad, y se convirtiera en el escenario ideal para honrar la artística nacional y la música urbana.