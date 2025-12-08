Con más de 35 mil personas la Fiesta de la Cerveza 2025 comenzó imparable

A pesar del frío y la lluvia, el público llenó el Hipódromo de Mendoza y celebró una apertura histórica. Cazzu, Molotov, Dj Mami y La K’onga encendieron una jornada que incluyó gastronomía, cerveza artesanal y el primer after birra de la fiesta.

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 comenzó con un marco único: más de 35.000 personas fueron parte del primer día del clásico festival mendocino. Ni la lluvia ni el frío impidieron que miles de familias, jóvenes y grupos de amigos colmaran el Hipódromo. Así, acompañaron una noche que prometía —y cumplió— música, gastronomía, ceverza artesanal y arte con identidad local.

Desde las 18 horas, el predio se volvió una gran postal llena de color, luces y sonidos que dieron inicio a una edición que ya se perfila como una de las más convocantes de los últimos años.

La segunda noche estará marcada por el rock and roll, con el show de Ciro y Los Persas, Piti Fernandez, La Franela y bandas mendocinas.

A partir de las 18 horas el predio abrirá sus puertas para dar inicio a una nueva jornada histórica. El line up comenzará a sonar a las 19 con la presentación de bandas mendocinas. Y a partir de las 20.30 los artistas nacionales dirán presente en la Fiesta.

Quedan entradas disponibles en Passline.com (3 cuotas sin interés con todas las tarjetas bancarias) y en la boletería del Hipódromo.

Un comienzo histórico con Cazzu, Molotov y La K’onga

Cazzu abrió la noche con poder y ovaciones, imponiendo su estilo urbano bajo la llovizna. El Hipódromo explotó con hits como Jefa, Dolce, Con otra e Inti, confirmando por qué es una de las artistas más influyentes de la escena.

Molotov regresó a Mendoza con su energía explosiva y una lista de clásicos que encendió el pogo: Chinga tu madre, Marciano, Gimme Tha Power y más. Un verdadero terremoto de rock mexicano.

Y el primer after birra de la fiesta lo coronó el set live de Dj Mami y luego el cierre de La K’onga a puro cuerteto. El mismo aire, La Cabaña, Te mentiría y Universo Paralelo hicieron cantar a miles. Con frío y todo, el público armó un trencito gigante al ritmo de Latidos y no se fue hasta el final.

Un patio gastronómico renovado

La edición 2025 de la Fiesta Provincial presentó una propuesta gastronómica y cervecera fortalecido con el debut del sistema PopMeals para la compra y carga de dinero. Con una curaduría que reúne más de 20 etiquetas artesanales de Mendoza. La selección incluye marcas históricas como Jerome, Aldea Gala, Puliwén, Myrnabruc y Pirca, además de cervecerías con destacada trayectoria en festivales como 23 Ríos, Brumen, Stärke, Berraca, Brader Hops y Antares, consolidando una oferta diversa y representativa del sector.

En este marco, Cerveza Andes vuelve a ocupar un lugar central dentro del evento. La marca, con planta en Godoy Cruz, participará con sus líneas Andes Tradicional y Andes Origen. Su presencia reafirma el vínculo entre la industria local y el festival, acompañado por el apoyo de Cervecería y Maltería Quilmes, que suma un espacio propio como parte de la articulación público-privada.

La propuesta gastronómica también se amplía con una mayor presencia de food trucks que cubrirán un amplio abanico de opciones: hamburguesas, carnes y ahumados, cocina árabe, sushi, alternativas sin TACC y postres. Entre las marcas confirmadas se encuentran Burgery, Mosh Burger, Pez de Montaña, Entrañitis, Arabian, Alles Gut, Sushiro, Zero Gluten, Guapaletas y Lomoro Helados, entre otras, configurando un corredor culinario más amplio que en ediciones anteriores.