«Cartas a mi madre», el nuevo libro de Juan Lucangioli tendrá su presentación en Mendoza

Es uno de los títulos más personales del escritor y cantautor afincado en la provincia. A través de una correspondencia de alma a alma con la mujer que le dio la vida, comparte de una forma cercana con los lectores, el testimonio de su camino espiritual y la certeza de que el amor nunca muere: sólo cambia de forma. La cita será el jueves 11 de diciembre en la Librería García Santos.

Mendoza será sede de la presentación del cuarto libro de Juan Lucangioli titulado «Cartas a mi madre». La cita será el jueves 11 de diciembre, a las 20hs, en la Librería García Santos, con entrada libre y gratuita.

Luego de escribir «De Mendoza a La Meca» (2016), «Palabras en el jardín» (2019), «La llama del amor, inspiración sufí» (2024″), este año el escritor y cantautor porteño radicado en el sur de la provincia, publicó este ejemplar donde aborda la transmisión de la espiritualidad a partir del vínculo más humano y fundador de nuestra vida: el vínculo con la mujer que nos da la vida.

«Cartas a mi madre» es la comunicación que el autor inaugura con su madre cuando ella entra en la sala de terapia intensiva, ya sin grandes esperanzas de recuperación, y continúa durante los primeros meses de su partida, es decir, es la forma de comunicarse con ella cuando va perdiendo esa capacidad a nivel físico. Es la inauguración de una conexión de alma a alma y el testimonio de que este vínculo, nuestra forma primordial de amor en este mundo, nunca muere, solo cambia de forma.

Anécdotas, revelaciones, comprensiones y sinceramientos se van entrelazando en los relatos que, en forma de cartas, van sosteniendo el hilo de una escritura cuya intención principal es mantener la cercanía y reconocer al propio corazón como el espacio donde encontrarla siempre.

En esa comunicación, entre un hijo que comparte su anhelo espiritual en forma de libros y canciones, y una madre que fue exitosa e importante en su campo de trabajo, el Derecho, pero que durante su vida no experimentó una apertura a su dimensión espiritual; este libro es la oportunidad que el autor encuentra para compartir con el alma de su madre -y de todos los lectores y lectoras- de la manera más simple y cercana posible, el testimonio de su camino espiritual, al cual reconoce como la vida misma.

«Mi mamá fue una persona muy prestigiosa y conocida en su ámbito. Fue Juez de Cámara durante muchos años, condenó por ejemplo al represor Patti (entre otros) a cadena perpetua, fue titular de cátedra de Derecho Penal en la UBA, la primera profesora mujer del departamento de Derecho Penal en los años 70, en 2021 recibió el premio Azucena Villaflor de la Presidencia de la Nación por su desempeño en Derechos Humanos como abogada; entre otras cosas. Sin embargo, el libro no va a ese lugar, no es un homenaje a su dimensión profesional o académica, sino un diálogo de corazón a corazón», revela el autor.

«Este libro significó compartir con mi mamá mi abordaje de nuestra dimensión espiritual, que era una temática limitada dentro del vínculo que teníamos. Yo siempre lo respeté, pero acá me comunico directamente con su alma. La dimensión espiritual entra en la comunicación, entre anécdotas cotidianas, reflexiones y una certeza: el amor es nuestra esencia», reflexiona.

Este título del autor además cuenta con el prólogo de Graciela Cohen, directora del centro de meditación Luz de Luna, escritora, pionera de la psicoterapia gestáltica y de las constelaciones familiares en Argentina, quien además acompañó muy de cerca los primeros pasos del artista en su camino interior.

Presentación y acceso al libro

Juan Lucangioli presentará el Libro «Cartas a mi madre», el jueves 11 de diciembre a las 20hs, en la Librería García Santos ubicada en San Martín 921 de Ciudad. La entrada para el encuentro es gratuita con capacidad limitada por el espacio.

El ejemplar estará a la venta en el lugar ese mismo día. También se puede adquirir de forma online a través de la tienda Amazon

Sobre Juan Lucangioli

Juan Lucangioli nació en la ciudad de Buenos Aires, pero hace muchos años se encuentra radicado al pie de la Cordillera de los Andes, en la provincia de Mendoza. Ha viajado por distintas partes del mundo compartiendo su música, sus libros, y los seminarios y talleres que realiza. Desde la forma que adopte, su mensaje está centrado en la vivencia espiritual del ser humano. Y si bien el sufismo ha sido su mayor inspiración, no es la única. Su transmisión espiritual es universal, libre de dogmas y solemnidades.

Como músico tiene editados seis discos: Ezeiza (2002); Disfraces (2006); La Canción de la Eternidad (2011); Puentes (2014); Sonido Primordial (2016) y Un Espacio Posible (2020). Mientras que como escritor ha publicado: De Mendoza a La Meca (2016), Palabras en el Jardín (2019), La llama del amor, inspiración sufí (2024), y Cartas a mi madre (2025), su más reciente título.

Sobre su camino espiritual

Desde niño Juan Lucangioli tuvo una atracción hacia la espiritualidad, a pesar de haber crecido en una familia totalmente alejada de cualquier identidad religiosa o temática espiritual. Criado en Buenos Aires, en una familia más orientada hacia lo intelectual y lo racional, el anhelo espiritual despertó sin haber tenido una motivación en el ambiente conocido.

A sus 22 años comenzó a meditar y a leer libros de Krishnamurti. Luego con las meditaciones y las lecturas de Osho conoció la palabra «sufismo», que ignoraba completamente y, a sus veinticinco años tomó la iniciación con un maestro sufí (Mawlana Sheikh Nazim), quien vivía en la isla de Chipre. Él era turco y era musulmán, por lo cual mientras intentó ser su discípulo, adoptó también las formas islámicas de la oración, el ayuno. Luego de la muerte física de su maestro, hizo la peregrinación a La Meca. Cuando volvió de ese viaje, poco a poco, comenzó a soltar la forma religiosa del camino, para mantenerse solo en aquello que sentía esencial. La parafernalia religiosa nunca la había sentido orgánica, simplemente fue una práctica con la que se sentía más alineado con la forma de su maestro. «Al fin y al cabo, el maestro nos sirve de espejo para que encontremos nuestra propia verdad y no para que seamos meramente imitadores de una verdad que no nos resuena», reflexiona.

El sufismo ha sido para Lucangioli la mayor fuente de conexión con su corazón, pero no la única. Y su invitación no es a mirar un determinado camino espiritual, mucho menos afiliarse a una tradición, sino a alumbrar una compresión de nosotros mismos, libres de toda etiqueta y de todo dogma. A reconocernos como paz, amor y abundancia.

