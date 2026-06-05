Markova reveló las claves del otoño-invierno 2026 junto a Nina Caram

La nueva temporada Fall/Winter 2026 de Markova llegó a Mendoza Shopping con una edición especial de Style Sessions: un encuentro íntimo pensado para compartir inspiración, tendencias y estilo junto a clientas y amigas de la marca.

Markova presentó la temporada Otoño-Invierno 2026 con la presencia de Nina Caram, reconocida asesora de moda y decoradora de interiores, quien brindó una charla exclusiva sobre los códigos que definen la nueva colección, brindando tips para construir looks funcionales y versátiles a cualquier hora del día.

Clientas, amigas de la marca, periodistas e influencers locales también fueron parte de esta experiencia, compartiendo una tarde de inspiración, moda y tendencias en un ambiente cercano y sofisticado.

Durante el encuentro, las invitadas pudieron descubrir de primera mano los ítems clave de la colección FW26, intercambiar miradas y disfrutar de un cóctel especialmente pensado para celebrar el estilo y la identidad de Markova.

Lo imprescindible del nuevo invierno

La colección propone una mujer cosmopolita, segura y auténtica, que busca prendas capaces de acompañar la elegancia tanto en la oficina como en una salida de noche o un look casual. La nueva temporada se destaca por su equilibrio entre diseño, confort y detalles de tendencia.

Los abrigos toman protagonismo absoluto con tapados de siluetas renovadas, chaquetas, sweaters, poleras y camperas que elevan cualquier outfit de manera instantánea. Colores neutros como el chocotale, burgundy, gris, negro, champagne redefinen los esenciales del invierno y convierten cada prenda en una declaración de estilo.

En vestidos, la colección apuesta por la sofisticación en piezas únicas donde los tejidos emergen como protagonistas indiscutidos, aportando sensualidad y fuerza a través de nuevos largos, al igual que las polleras y los skorts.

Los blazers continúan consolidándose y las prendas con pieles, cuero ecológico y telas texturadas como corderoy, pana o encajes son el must-have de la temporada: un complemento perfecto para looks formales y urbanos. Los chalecos, por su parte, suman funcionalidad, adaptándose a distintas ocasiones con naturalidad.

Como cierre perfecto, los accesorios completan la experiencia de estilo. Carteras, calzado y cinturones se convierten en aliados clave para transformar cada look y expresar una identidad propia.

La tarde culminó con un exclusivo cóctel donde las invitadas pudieron descubrir la colección, compartir tendencias y vivir de cerca el universo FW26 de Markova.