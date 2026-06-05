Stellantis brindará experiencias de manejo en Mendoza

Clientes y entusiastas de las marcas Peugeot, Jeep, Ram, y Fiat/Abarth podrán poner a prueba la tecnología, seguridad y robustez de los vehículos en circuitos especialmente diseñados on road y off road.

Con el foco puesto en la performance y la experiencia de manejo, la compañía dará inicio próximamente a una nueva edición de sus exclusivas Academies en todo el país. En esta oportunidad, las actividades se trasladarán a la provincia de Mendoza el 10,11 y 12 de junio, donde clientes e interesados tendrán la oportunidad de poner a prueba vehículos de las marcas Jeep, Ram, Fiat/Abarth en circuitos especialmente diseñados para conducción tanto on road como off road. La propuesta combinará formación teórica y acción en pista, permitiendo explorar en primera persona las capacidades dinámicas, tecnológicas y de seguridad de cada modelo.

Durante las actividades en asfalto (on road), que se llevarán adelante en el Autódromo San martín, los participantes realizarán pruebas técnicas de alta exigencia como el test del alce, slalom con frenada, frenado de emergencia en superficie mojada, frenado en curva y vueltas cronometradas (excepto en la gama Peugeot), enfrentando distintos escenarios de conducción en condiciones controladas.

En paralelo, las experiencias fuera de ruta (off road) estarán enfocadas en demostrar la robustez y versatilidad de los modelos en terrenos exigentes. Quienes asistan atravesarán circuitos que incluirán desafíos de tracción, trepadas, técnicas de rescate y un circuito integral que dejará en evidencia el ADN aventurero de las marcas de la compañía.

Fechas clave

9 de junio – PEUGEOT DRIVING EXPERIENCE| Detalles y registro

10 de junio – JEEP ACADEMY ON ROAD | Detalles y registro

11 de junio – RAM PERFOMANCE DRIVE | Detalles y registro

12 de junio – ABARTH RACER’S ACADEMY | Detalles y registro

Despliegue de marcas y modelos

Las jornadas contarán con un importante despliegue de las firmas del grupo:

RAM: Los asistentes participarán con modelos como Rampage, Dakota y 1500, además de poder probar unidades específicas como Rampage Rebel y RAM 2500.

Los asistentes participarán con modelos como Rampage, Dakota y 1500, además de poder probar unidades específicas como Rampage Rebel y RAM 2500. Jeep: Destacará su prestigiosa gama de SUVs y vehículos icónicos como Wrangler (en versiones de 3 y 5 puertas) y Gladiator, los cuales tomarán protagonismo en el circuito fuera de pista.

Destacará su prestigiosa gama de SUVs y vehículos icónicos como Wrangler (en versiones de 3 y 5 puertas) y Gladiator, los cuales tomarán protagonismo en el circuito fuera de pista. Abarth: Ofrecerá una experiencia puramente orientada a la performance deportiva con los modelos Pulse y Fastback.

Estas iniciativas forman parte de la estrategia continua de Stellantis de acercar sus marcas a clientes actuales y potenciales a través de experiencias diferenciales. De esta manera, la compañía buscará combinar aprendizaje, emoción y un contacto directo con los productos en entornos reales de uso.