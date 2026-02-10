Yoga por los Caminos del Vino suma nuevas experiencias: yoga en pareja por San Valentín y aqua yoga en hotel Hilton

La propuesta de bienestar que fusiona yoga, vino y turismo anuncia dos encuentros especiales en febrero: una práctica para enamorados en bodega Chandon y una innovadora sesión de yoga en el agua en el Hilton de Guaymallén.

Yoga por los Caminos del Vino, la experiencia que integra bienestar, naturaleza y cultura vitivinícola en bodegas y paisajes de Mendoza, anunció dos nuevas actividades para febrero: una propuesta de yoga en pareja por San Valentín y una innovadora sesión de aqua yoga en la piscina del hotel Hilton.

Estos encuentros invitan a mover el cuerpo, calmar la mente, renovar la energía y elevar el espíritu, para luego compartir un brindis y disfrutar de la gastronomía y los vinos locales. En el marco de las cálidas mañanas de verano, la iniciativa se consolida como una alternativa cultural, turística, espiritual, deportiva y social tanto para mendocinos como para visitantes.

“Realizar yoga en pareja es una oportunidad para facilitar la afinidad, la confianza y el compañerismo; un modo de potenciar el amor aprendiendo a confiar en quien comparte los ejercicios”, explicó Alejandra Navarría, creadora de Yoga por los Caminos del Vino. “Requiere concentración, pero permite la complicidad, la sonrisa y las miradas encontradas”.

San Valentín en bodega Chandon

El 14 de febrero a las 10 hs, bodega Chandon (Luján de Cuyo) será el escenario de una práctica de yoga en dupla seguida de un almuerzo informal que incluye:

Sándwich de vacío braseado con kétchup de mosto, cebolla caramelizada y rúcula, con chips de tubérculos

Crumble de durazno con crema de vainilla y gel de menta

Agua y una botella de Chandon Rosé de 750 cc por pareja

El cupo es limitado y el valor es de $50.000 por persona

Aqua yoga en la piscina del Hilton

El 21 de febrero a las 10 hs, la piscina del hotel Hilton Mendoza (Guaymallén) recibirá a los participantes para una experiencia de yoga en el agua, que traslada las posturas tradicionales a un entorno acuático con fines terapéuticos y de relajación.

“Hacer yoga en el agua minimiza el impacto en las articulaciones, mejora la circulación y la respiración, reduce la tensión arterial y ayuda a disminuir el estrés”, señaló Navarría.

La actividad tiene un valor de $40.000 e incluye la práctica, un brindis posterior y piqueo del restaurante del hotel.

Se recomienda asistir con malla o ropa deportiva, además de llevar toallón y muda de ropa.

Bienestar, vino y conexión

Ambas prácticas serán guiadas por las profesoras Mariana Franchetti y Alejandra Navarría.

Yoga por los Caminos del Vino promueve una forma de vida con mayor conciencia personal, conexión energética y vínculo con el entorno, integrando los placeres del bienestar y la vitivinicultura.

La iniciativa cuenta con el aval del Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza, Bodegas de Argentina, Caminosdelvino.org, el programa Wine in Moderation y el Fondo Vitivinícola Mendoza.

Consultas y reservas: WhatsApp +54 9 261 5085438.