Yoga por los Caminos del Vino llega al Espacio 6535

En el corazón de Agrelo, uno de los polos más destacados del enoturismo en Mendoza, Espacio 6535 celebra su primer aniversario con una propuesta que invita a reconectar con lo esencial: cuerpo, mente y espíritu. Se trata de una experiencia integral que combina yoga, vino y naturaleza en un entorno privilegiado al pie de la Cordillera de los Andes.

En este marco, el reconocido circuito “Yoga por los Caminos del Vino” desembarca este mes en la finca para ofrecer una jornada especial el sábado 18 de abril a las 11. La iniciativa propone llevar esta disciplina milenaria a escenarios vitivinícolas, generando encuentros que fusionan bienestar y paisaje.

La experiencia estará atravesada por la energía del otoño, una estación que invita a la introspección y al equilibrio interior. Durante la práctica, se trabajará sobre la idea de transitar la vida de forma más liviana, enfocándose en soltar, integrar y cerrar ciclos personales a través de la meditación y el movimiento consciente.

Espacio 6535 forma parte de una finca familiar de 25 hectáreas, propiedad de Marcelo Marchiori y Victoria Mas, donde viñedos centenarios conviven en armonía con el imponente paisaje andino. Este proyecto busca poner en valor la conexión con la tierra, las tradiciones y la cultura del vino, ofreciendo experiencias auténticas en un entorno íntimo y natural.

La práctica de yoga se desarrollará bajo la sombra de robles centenarios y jardines en flor. Luego, los participantes podrán disfrutar de un brindis con Malbec 6535 y un picnic campestre en la casona de la finca, que incluirá panes con untables de la huerta, empanadas caseras y postre.

Además, la propuesta contempla una visita guiada por los viñedos y la posibilidad de recorrer la pulpería del lugar, donde se promueve el trabajo de productores regionales y emprendedores locales, con una selección de vinos, alimentos y charcutería.

Con vistas abiertas a los viñedos y la majestuosidad de la montaña, esta experiencia se posiciona como una de las propuestas de turismo de bienestar más atractivas de Mendoza.

La cita es el sábado 18 de abril a las 11, en calle Cobos 6535, Agrelo, Luján de Cuyo. El valor es de $40.000 y las entradas pueden adquirirse vía WhatsApp al +54 9 261 508 5438.

Una oportunidad ideal para vivir el enoturismo desde una perspectiva diferente: más consciente, más sensorial y profundamente conectada con la naturaleza.