Wine, Women & Words llega a Mendoza: literatura, vino y conversación en Château d’Ancón

Este sábado 11 de abril, Château d’Ancón será sede de una nueva edición del ciclo EDICIONES ÚNICAS con la llegada de Wine, Women & Words, el formato creado por Andrea Carballo que propone un cruce entre literatura, vino y conversación.

El proyecto, creado en Barcelona por la actriz y gestora cultural Andrea Carballo, propone un cruce entre literatura, vino y conversación que ya suma más de 25 ediciones desde 2019. En esta llegada a Mendoza, la experiencia tendrá como protagonista a la escritora Tamara Tenenbaum, quien presentará su libro Un millón de cuartos propios a través de la lectura de fragmentos seleccionados, mientras que la sommelier Camila Cerezo Pawlak será la encargada de guiar la degustación, con vinos especialmente elegidos para acompañar cada momento del encuentro.

El encuentro tendrá lugar en Wine Spot, dentro del predio de la bodega en La Carrera, y marcará el inicio de la expansión internacional del ciclo.

Entradas disponibles: @chateaudancon_winespot

La propuesta parte de una idea simple: generar un espacio donde leer, beber y conversar se integren en una misma experiencia, sin estructuras rígidas.

El origen del formato

¿Cómo nace Wine, Women & Words?

“Nace del deseo de conversar, leer y compartir una copa de vino. Siempre me interesaron ambos mundos y me parecía natural conectarlos. La intención fue generar un espacio de encuentro, sin solemnidad, donde la conversación sea el eje”, explica Andrea Carballo, creadora del ciclo.

Una experiencia horizontal

A diferencia de otros eventos culturales o degustaciones tradicionales, el formato elimina las barreras entre autora y público.

¿Qué tipo de experiencia buscás generar?

“La idea es corrernos de estructuras rígidas o jerárquicas. No hay un pedestal ni para el vino ni para la literatura. Cuando ese clima aparece, la conversación fluye y se vuelve una experiencia compartida”, agrega Carballo.

En esta edición, la invitada será Tamara Tenenbaum, quien propone una relectura contemporánea del universo de Virginia Woolf a partir de su libro.

Literatura en clave contemporánea

En Un millón de cuartos propios, ¿qué inquietudes te impulsaron a escribir este libro?

“Me interesaba la idea de que el tiempo de Virginia Woolf se parece más al nuestro de lo que creemos: un mundo en transformación, atravesado por la violencia pero también por la posibilidad de pensar. A veces la dificultad es justamente una ocasión para reflexionar”, señala Tamara Tenenbaum.

La autora también pone el foco en cómo resuenan hoy las ideas de autonomía e independencia.

¿Cómo dialoga esa idea con las nuevas generaciones?

“Vivimos en un contexto donde los jóvenes tienen menos acceso a la autonomía, tanto económica como simbólica. La idea de vocación está en crisis. Sin embargo, creo que ese llamado a construir algo propio, incluso para las generaciones futuras, es más necesario que nunca”.

El vino como experiencia compartida

La degustación estará guiada por Camila Cerezo Pawlak, quien propone una mirada que amplía el concepto tradicional de maridaje.

¿Cómo se construye el vínculo entre texto y vino?

“Trabajo a partir de ideas de los textos de Tamara que conectan con el disfrute, la historia cotidiana y la comida como espacio de encuentro. Cada vino acompaña esos conceptos desde su intensidad y personalidad”, señala Camila Cerezo Pawlak.

¿Qué buscás transmitir en este tipo de experiencias?

“El maridaje no es solo con comida, también puede ser con momentos. Un vino puede acompañar una lectura, una pausa, un estado emocional”.

En ese cruce, la propia experiencia de lectura también se transforma.

¿Qué cambia cuando la lectura se comparte en un contexto así?

“La propia Virginia Woolf hablaba de la importancia de la comida y el vino para que la conversación fluya. Hoy vivimos con lo intelectual y lo sensorial separados, pero cuando se combinan, el conocimiento se vuelve más vivo, más disfrutable”, reflexiona Tamara Tenenbaum.

Mendoza como punto de encuentro

La llegada del ciclo a Mendoza suma una dimensión especial dentro del mapa vitivinícola.

¿Qué significa presentar el proyecto en Mendoza?

“Tiene un valor muy especial. Es una oportunidad para dialogar con la cultura del vino desde otro lugar: no solo desde la producción, sino desde la experiencia”, destaca Andrea Carballo.

La jornada se completará con una propuesta gastronómica del chef de la casa, diseñada en sintonía con los textos y los vinos.

Información del encuentro

Qué: Wine, Women & Words – Edición Única #2

Cuándo: sábado 11 de abril de 2026, 18 h

Dónde: Wine Spot, Château D’Ancón, La Carrera, Mendoza

Autora invitada: Tamara Tenenbaum

Libro: Un millón de cuartos propios

Host: Andrea Carballo

Sommelier: Camila Cerezo Pawlak

Vinos: selección de Château d’Ancón