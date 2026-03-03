Wine Rock Sessions 2026: copa en mano, experiencias únicas y música para vivir con todos los sentidos

El festival reafirma su identidad y pone al vino en el centro de la escena. Catas guiadas, maridajes exclusivos, activaciones y nuevas propuestas gastronómicas que acompañarán el line up el sábado 28 de marzo, en Lomas del Malbec.

El vino y la música vuelven a encontrarse en una experiencia que trasciende el formato tradicional de festival. Wine Rock Sessions 2026 propone una jornada donde la copa es protagonista, la gastronomía acompaña y la música completa una vivencia pensada para disfrutar sin apuros, en conexión con el paisaje y la cultura vitivinícola.

Este año, el festival redobla su apuesta con más de 15 etiquetas seleccionadas, experiencias inmersivas guiadas por enólogos y referentes de la música, y una propuesta gastronómica diversa que convierte cada momento en un recorrido sensorial.

Las entradas para el sábado 28 de marzo en Lomas del Malbec están disponibles en Passline.com. Clientes Visa y Mastercard BBVA en 6 cuotas sin interés.

Cuando el vino cuenta historias

Wine Rock Sessions es más que música, es una experiencia con el vino con la música como complemento. Desde horas de la tarde, el público podrá participar de actividades gratuitas con inscripción previa, con inscripción previa en el siguiente link, diseñadas para vivir el vino desde distintas miradas: creativa, técnica, artística y emocional.

Entre las experiencias destacadas se encuentra Música en Vino, un espacio íntimo para 30 personas donde el periodista Bebe Contempomi y el enólogo Francisco Evangelista presentan Bebe Vinos, su línea elaborada en el Valle de Uco. Durante media hora compartirán el proceso creativo detrás de cada etiqueta, acompañado por degustación.

También se suma Bodegas López con la experiencia “El Valor del tiempo: cuatro décadas de evolución silenciosa”. Y la unión de vino y paisaje se vivirá en “Vino Natural al Ritmo de la Tierra” a cargo de Victoria Brond. Mientras que el enólogo Gabriel Dvoskin presenta «Vino y Naturaleza visceral».

Vino y Bocado: el maridaje como experiencia

Esta edición, el espacio Vino y Bocado crece y se consolida como uno de los grandes atractivos del encuentro para el público en general. Tras una curaduría especialmente diseñada para el festival, participarán 15 bodegas que presentarán una cuidada selección de etiquetas representativas de los principales varietales de la provincia, recorriendo los distintos terroirs que definen la identidad vitivinícola mendocina.

Una propuesta pensada para descubrir, degustar y maridar con una oferta gastronómica amplia y diversa, a la cual se suman sabores de la cocina mediterránea y asiática, sushi, sándwiches, pizzas y carnes, entre otras propuestas.

Dentro de este espacio también se desarrollará Challenge Entre Dos: voz, guía y sabor”, donde la marca mendocina Entre Dos propondrá una experiencia de armado de alfajores con maridaje, tendrá su propio foodtruck con venta de dulces y cafetería, y presentará un alfajor edición especial Wine Rock feat Entre Dos.

La frescura del vermut dice presente

Una de las grandes novedades de esta edición es el Distrito Vermú, un espacio dedicado a una bebida emblemática que gana cada vez más protagonismo entre los públicos jóvenes. Participarán etiquetas como Hierba Mala, Vermu Vecino, Incalmo y Sin Reglas, aportando frescura y nuevas formas de brindar dentro del festival.

Wine Fanatic VIP: una experiencia con gastronomía y etiquetas exclusivas

Para quienes buscan una vivencia diferencial, la entrada Wine Fanatic VIP ofrece un sector exclusivo con vista preferencial, baños privados y estacionamiento propio, además de una propuesta gastronómica y enológica de alto nivel.

Dentro de las actividades exclusivas habrá una cata “a escala humana” guiada por el conocido enólogo Germán Masera.

En cuanto a las variedad gastronómica del espacio vip, los asistentes podrán disfrutar de los bocados exclusivos de Restó Cal- Gastronomía Viva, de la familia Michelini ubicado en el Valle de Uco. También propuestas innovadoras a cargo Centauro Restaurante, con bocados salados, dulces y un postre auténtico, helado de limón y trucha. Además del catering Los Olivos que participará con su gastronomía durante el encuentro.

La reconocida bodega Zuccardi brindará una experiencia de espumantes exclusivos. Además de degustar etiquetas de bodegas mendocinas como Lorca, Montequieto, Cupra y Universo Paralelo, entre otras.

Dentro del espacio participarán bebidas como Pepsi, Andes, Gin Heredero y Fernet Branca, que se suman a la experiencia.

Activaciones y alianzas

Como los grandes festivales del país, el Wine Rock Session 2026 cuenta con el apoyo de importantes marcas y empresas.

Organizado por Produce Crack Mendoza y En Vivo Producciones, la edición cuenta con el apoyo del Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Luján de Cuyo. Además de la participación de marcas y empresas como BBVA, Andes, Fernet Branca, Pepsi, , Turismo Córdoba y Yacopini, que tendrán sus espacios interactivos que amplían la experiencia del público.

Dos alternativas de tickets para vivir el festival

El Wine Rock Session 2026 ofrece dos tipos de entradas, con distintos servicios y experiencias. Disponibles en Passline.com.

Por un lado, Entrada General, que incluye acceso a todos los shows, a la feria Vino y Bocado y a experiencias artísticas seleccionadas.

Y la Entrada Wine Fanatic VIP, con un sector exclusivo con gastronomía y bebidas de cortesía, baños privados, vista preferencial y estacionamiento propio.