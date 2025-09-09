“Viven Dinosaurios”, la exposición más realista de dinosaurios de toda América Latina

Una propuesta interactiva de producción internacional llega a Mendoza. El 12 de septiembre abre “Viven Dinosaurios”, la exposición más realista de dinosaurios de toda América Latina.

La muestra desembarca en Portal Los Andes (Balcarce 897, Jumbo Godoy Cruz) para invitar a grandes y chicos a vivir un viaje en el tiempo hacia las eras Jurásica y Cretácica.

Las entradas anticipadas están a la venta a través de Feverup.com. Viven Dinosaurios estará abierto al público de lunes a viernes de 14 a 20, sábados de 10 a 21 y domingos y feriados de 10 a 20 horas.

Dinosaurios en tamaño real y actividades para conocer la era jurásica

Después de su paso por países como Ecuador, Perú y Uruguay, y de cautivar a miles de visitantes en Buenos Aires, Neuquén, Bahía Blanca, Mar del Plata y Salta, esta experiencia educativa y sensorial arriba a Mendoza con una propuesta que combina ciencia, entretenimiento y aventura.

Más de 50 dinosaurios animatrónicos, entre ellos el imponente Tiranosaurio Rex y el Triceratops, recrean con un realismo sorprendente cómo eran estas criaturas que dominaron la Tierra hace millones de años.

El recorrido, de aproximadamente 45 minutos, ofrece actividades para toda la familia que incluye un área de juegos con dinosaurios para montar, búsqueda de fósiles en la arena, encuentro con “Velocy”, la simpática mascota de la muestra, entre otras atracciones.

Además, la exposición cuenta con la colaboración científica de la Fundación Azara y la Universidad Maimónides, que aportan contenido pedagógico exclusivo y guías especializados que explican los hábitos y teorías sobre la vida y extinción de los dinosaurios.

Una experiencia para disfrutar en familia y salidas escolares

La exposición podrá visitarse en el Portal Los Andes desde el 12 de septiembre, con horarios de lunes a viernes de 14 a 20, sábados de 10 a 21 y domingos y feriados de 10 a 20.

Las entradas están disponibles en Feverup.com con valores de $12.000 para menores de 3 a 12 años y $14.000 para mayores de 13 durante fines de semana y feriados, mientras que de lunes a viernes la entrada general tiene un valor de $12.000.

Habrá promociones especiales para colegios y jardines que quieran visitar la muestra. Los interesados pueden escribir a mendoza@arribaeltelon.com.ar o al WhatsApp +54 9 261 7145254.