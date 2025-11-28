Vistage Argentina presenta resultados del Índice de Confianza Empresaria tercer trimestre 2025 y revela el pulso del sector en Cuyo

Vistage Argentina, la red de líderes empresariales más grande del país, difundió los resultados del Índice de Confianza Empresaria (ICE) correspondiente al tercer trimestre de 2025, un estudio que refleja la percepción y expectativas de 393 CEOs, dueños y gerentes generales de diversas industrias en Argentina, incluyendo un fuerte aporte de empresas radicadas en Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis), una de las regiones con mayor dinamismo productivo del país.

Según explicó Guadalupe San Martín, CEO de Vistage Argentina, el estudio evidencia un escenario de optimismo moderado:

“Esta encuesta refleja una moderación en el ánimo respecto al trimestre anterior, pero es importante mirar la perspectiva completa. Se observa un optimismo cauto en la gestión interna de las empresas, que nos muestra la resiliencia del sector: incluso ante la incertidumbre económica, nuestros CEOs están enfocados en la expansión y el crecimiento de su propia organización”.

Perspectiva económica: señales divididas pero proyección positiva

Consultados sobre cómo evolucionó la economía argentina en el último año:

25% considera que la situación mejoró.

considera que la situación mejoró. 50% estima que empeoró.

estima que empeoró. 25% afirma que se mantuvo estable.

Sin embargo, para los próximos 12 meses, el panorama es más alentador:

45% cree que la economía mejorará.

cree que la economía mejorará. 33% estima que seguirá igual.

estima que seguirá igual. 22% proyecta que empeorará.

Expectativas sobre el desempeño empresarial

En Cuyo, una región donde la industria vitivinícola, logística, energía y servicios mantienen un rol estratégico, los resultados se alinean con la tendencia nacional:

Unidades vendidas : 51% espera un aumento.

: 51% espera un aumento. Rentabilidad : 40% considera que disminuirá, 36% que seguirá igual y 24% proyecta un alza.

: 40% considera que disminuirá, 36% que seguirá igual y 24% proyecta un alza. Inversión en activos fijos : 54% no prevé cambios y 29% estima que aumentará.

: 54% no prevé cambios y 29% estima que aumentará. Facturación: 52% anticipa crecimiento.

Precios, empleo y costos: tensiones que siguen presentes

En relación con el comportamiento de precios para los próximos 12 meses:

48% espera que se mantengan,

35% prevé aumentos,

17% cree que disminuirán.

Respecto al empleo:

52% no espera cambios en su plantilla,

30% proyecta incrementos,

18% estima que podría reducirse.

Principales preocupaciones empresarias

El ICE Q3 2025 identificó las problemáticas más relevantes para los líderes:

37% señala la incertidumbre económica como el mayor desafío.

señala la como el mayor desafío. 21% menciona cuestiones financieras como financiamiento y flujo de caja.

menciona cuestiones financieras como financiamiento y flujo de caja. 18% destaca los costos crecientes.

destaca los costos crecientes. 10% apunta al ritmo de crecimiento.

apunta al ritmo de crecimiento. 9% a la disponibilidad y retención de personal.

Proyecciones clave: inflación y tipo de cambio

Los empresarios estiman que la inflación anual 2025 será del 41%, nueve puntos por encima de la proyección del trimestre anterior.

En cuanto al tipo de cambio oficial, esperan que alcance los $1.620 por dólar al 31 de diciembre de 2025, es decir, $130 más de lo previsto en el ICE Q2.

Sobre el Índice de Confianza Vistage

El Índice nació en Estados Unidos en 2003 y se consolidó como el principal estudio sobre la visión de CEOs de pequeñas y medianas empresas. En Argentina se realiza desde 2006 y se publica trimestralmente.

Con su creciente presencia en Mendoza, San Juan y San Luis, Vistage se posiciona como una herramienta estratégica para interpretar tendencias y anticipar escenarios en la región de Cuyo, uno de los polos productivos más relevantes del país.

Para ver el informe completo ingresar a https://vistage.com.ar/indice-confianza/

Acerca de VistageVistage es la red que conecta y potencia a los empresarios. Genera y facilita espacios que permiten a los líderes compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas para que sus organizaciones crezcan, a la vez que generan un impacto positivo en la sociedad. Nació en Estados Unidos en 1957 y hoy tiene presencia en 35 países y cuenta con más de 45.000 miembros en todo el mundo. En Argentina, Vistage funciona desde el año 2000 y actualmente cuenta con más de 2700 empresarios de todo el país. Más información en www.vistage.com.ar