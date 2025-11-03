“Vino el Cine” y su grilla de clásicos para vivir noviembre entre viñedos

El clásico ciclo ya arrancó con gran éxito y promete un noviembre de películas inolvidables, copas en mano y paisajes de ensueño. Todo, a beneficio del Banco de Alimentos de Mendoza.

La pantalla grande volvió a encenderse entre los viñedos. “Vino el Cine”, el ciclo que fusiona el séptimo arte con el vino mendocino, ya dio inicio a su 14ª edición con funciones a bodega llena y un público que celebra esta experiencia única al aire libre.

Con casi 40 proyecciones programadas hasta marzo de 2026, el encuentro promete seguir conquistando a mendocinos y turistas con su combinación perfecta de cine, vino, gastronomía y paisajes. Cada función comienza a las 20 horas, cuando el sol cae sobre los viñedos y la experiencia sensorial cobra vida con degustaciones, música y visitas guiadas.

Noviembre: el mes de los grandes clásicos entre copas

Este mes llega con una grilla imperdible cuyos títulos elegidos prometen noches mágicas en escenarios tan diversos como bodegas, fincas y olivícolas de toda la provincia.

La imperdible grilla de noviembre entre viñedos:

Jueves 06: El Diablo viste a la moda en MAAL Wines

Viernes 07: Coraline en Finca Minimal

Sábado 08: Bohemian Rhapsody en Antigal Winery & Estate

Jueves 13: Once upon a time in Hollywood en Centenario Olivícola

Viernes 14: Fight Club en Bodega Doña Paula

Jueves 20: Bastardos sin Gloria en Finca Flichman

Viernes 21: Un lugar llamado Notting Hill en Pascual Toso

Sábado 22: Eterno resplandor de una mente sin recuerdos en Terrazas De Los Andes

Domingo 23: La Terminal en Finca Bandini

Jueves 27: Medianoche en París en Bodega Vistalba

Viernes 28: Mensaje en una botella en Alta Vista Wines

Sábado 29: Charlie y la fábrica de chocolate en Bodega Tempus Alba

Este 2025, “Vino el Cine” renueva su compromiso solidario con el Banco de Alimentos de Mendoza, una causa que suma aún más sentido a cada función.

Organizado por Megacine Audiovisuales bajo la dirección de Marcelo Costa, el ciclo cuenta con el apoyo de Bodegas de Argentina, Emetur, Cata Internacional, UCA y Volf Argentina.

Las entradas ya están disponibles en EntradaWeb, y toda la programación puede seguirse en su cuenta oficial de Instagram @vinoelcine