“Vino el Cine” presenta su grilla de marzo y cierra su temporada 2025 entre viñedos

El reconocido ciclo que fusiona cine y vino se despide de su edición 2025 con una selección de clásicos imperdibles para disfrutar al aire libre en bodegas emblemáticas de Mendoza. Marzo será el broche final de una temporada que volvió a reunir a mendocinos y turistas en torno al séptimo arte, la cultura vitivinícola y los paisajes únicos de la provincia.

La pantalla se enciende una vez más entre viñedos para ofrecer una experiencia sensorial que combina cine, degustaciones, música y atardeceres inolvidables. Cada función comienza a las 20 horas, cuando el sol cae sobre la cordillera y la experiencia cobra vida copa en mano.

Con casi 40 proyecciones realizadas desde el inicio del ciclo, “Vino el Cine” reafirma su lugar como uno de los encuentros culturales más esperados del calendario mendocino, integrando turismo, gastronomía y entretenimiento en escenarios naturales incomparables.

La imperdible grilla de marzo, cierre de temporada 2025

07 de marzo – Alfie | Tempus Alba

11 de marzo – Una noche en el museo | Bodega Krontiras

13 de marzo – Entre copas | Bodega RJ Viñedos

14 de marzo – Nueve reinas | Bodega Chandon

Cada función propone una experiencia distinta, donde el cine dialoga con la identidad de cada bodega anfitriona, consolidando una propuesta cultural que ya es marca registrada en la provincia.

Este 2025, el ciclo renovó además su compromiso solidario a beneficio del Banco de Alimentos de Mendoza, sumando un impacto social positivo a cada encuentro.

Organizado por Megacine Audiovisuales bajo la dirección de Marcelo Costa, “Vino el Cine” cuenta con el apoyo de Bodegas de Argentina, Emetur, Cata Internacional, UCA y Volf Argentina.

Las entradas se encuentran disponibles en EntradaWeb y toda la programación puede seguirse a través de su cuenta oficial de Instagram @vinoelcine