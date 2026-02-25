Vendimia 2026: el Agasajo de Bodegas de Argentina reúne a la vitivinicultura nacional en Espacio Arizu

Como parte de los festejos de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el próximo 7 de marzo a las 12:30 hs. se realizará el tradicional Agasajo de Bodegas de Argentina, el gran almuerzo empresarial de la vitivinicultura argentina, en Espacio Arizu, Godoy Cruz.

El encuentro es considerado el evento empresarial y político más importante del sector vitivinícola argentino, donde empresarios, autoridades y referentes de la industria analizan la situación actual del vino argentino, intercambian perspectivas estratégicas y celebran la cosecha con una amplia muestra de etiquetas de bodegas socias de la cámara.

Un evento clave para la industria del vino argentino

El Agasajo convoca a:

Empresarios y ejecutivos de bodegas de todo el país

Proveedores de la industria vitivinícola

Representantes de distintos sectores económicos

Autoridades nacionales y provinciales

Diplomáticos

Medios de comunicación especializados

Este año contará especialmente con la presencia del presidente de la Unión Industrial Argentina y de la Unión Industrial de Mendoza, reforzando el carácter estratégico del evento dentro del entramado productivo nacional.

Durante el almuerzo, además del servicio gastronómico de excelencia acompañado por vinos argentinos, se difundirán los principios del consumo responsable a través del programa Wine in Moderation.

Una tradición que nació en 1936 con la Vendimia

El Agasajo se realiza desde el inicio mismo de la Vendimia, en 1936, cuando el entonces Centro de Bodegueros de Mendoza organizó el primer almuerzo en la Bodega Escorihuela, con la presencia del presidente Agustín Pedro Justo.

Conocido en sus comienzos como “Almuerzo de las Fuerzas Vivas” o “Banquete de la Vendimia”, el encuentro fue evolucionando en formato y contenido. Desde 1994 adoptó el nombre de “Agasajo de la Vendimia” y, a partir de 2018, pasó a denominarse oficialmente Agasajo de Bodegas de Argentina, consolidando su representatividad nacional.

Hoy, el evento es una verdadera vidriera de la vitivinicultura argentina, con una de las muestras de vinos más amplias del país y una convocatoria que excede ampliamente el ámbito provincial.

Bodegas de Argentina: representatividad nacional

Bodegas de Argentina es una entidad empresaria que nuclea a más de 200 bodegas y cerca de 50 empresas proveedoras de todas las provincias vitivinícolas del país. Trabaja en verticales estratégicas como sustentabilidad, enoturismo, comercio exterior y mercado interno, posicionando al vino argentino tanto a nivel nacional como internacional.

El Agasajo refleja ese espíritu federal y abierto: es un acto público al que puede asistir cualquier persona mediante la compra de su entrada, sin necesidad de invitación especial, lo que lo convierte en uno de los encuentros empresariales más democráticos de la Vendimia.

Venta de entradas

Compra online: https://www.entradaweb.com.ar/evento/f542dffe/step/1

Consultas presenciales:

– Sede Bodegas de Argentina

– Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza

– Lunes a viernes de 10 a 17 hs

– Tel.: (0261) 423 8663

Un punto de encuentro para la “voz” del sector

Más allá de la celebración, el Agasajo es el espacio donde se expresa la voz institucional de la vitivinicultura argentina a través del discurso de su presidente, quien expone los logros, desafíos, necesidades y perspectivas del sector frente al contexto económico nacional e internacional.

En el marco de la Vendimia 2026, el Agasajo de Bodegas de Argentina vuelve a posicionarse como el gran evento empresarial del vino argentino, reafirmando a Mendoza como capital vitivinícola del país.