Valentín Stradella: “Mendoza ya se está posicionando como un polo regional del cannabis medicinal”

En la previa de Mendocann 2026, el organizador del evento analiza el crecimiento de la industria del cannabis medicinal en la provincia, el interés de empresas e inversores tras la reglamentación de la ley y el potencial del sector para diversificar la matriz productiva de Mendoza.

Con casi 100 expositores y más de 40 conferencias, la tercera edición de Mendocann confirma el crecimiento del cannabis medicinal en Mendoza y el interés creciente de empresas, inversores y desarrolladores de servicios vinculados al sector.

La Expo Mendocann 2026 se realizará el 12 y 13 de abril en la Bodega Lomas del Malbec, en Luján de Cuyo, y reunirá a empresas, especialistas y referentes de toda la cadena de valor del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.

Las entradas ya se encuentran disponibles online.

Para Valentín Stradella, referente del evento, el crecimiento de la exposición refleja el proceso de maduración que atraviesa la industria en Argentina.

“La Expo ha tenido un crecimiento exponencial gracias a la confianza que le hemos demostrado a los expositores y a toda la industria del cannabis en el país”.

Valentin Stradella, Productor General de MendoCann.

El evento combinará rondas de negocios, conferencias técnicas, espacios de networking y actividades culturales, con el objetivo de impulsar el desarrollo de un ecosistema productivo vinculado al cannabis medicinal.

La ley de cannabis abre nuevas oportunidades de inversión

Uno de los factores que explica el crecimiento del sector es la sanción y reglamentación de la Ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial en Mendoza, que generó un marco regulatorio para el desarrollo de proyectos productivos.

Según Stradella, esta seguridad jurídica comenzó a generar movimientos concretos dentro del sector empresarial.

“La reglamentación de la ley da el marco jurídico ideal para que los inversores tengan la confianza de instalarse en Mendoza. De hecho, es lo que ya está pasando: muchos expositores están pensando en radicarse en la provincia”.

La normativa permite avanzar en distintos eslabones de la cadena de valor, desde el cultivo y la genética hasta la elaboración de productos medicinales y el desarrollo de servicios especializados.

Mendoza busca posicionarse como polo regional del cannabis

La combinación entre regulación, condiciones climáticas y desarrollo productivo está impulsando la proyección de Mendoza dentro del mercado regional del cannabis medicinal.

“Hoy definitivamente Mendoza ya se está posicionando como un polo regional. Mendocann le da a la industria la posibilidad de visibilizarse, relacionarse y hacer negocios”, señaló Stradella.

El objetivo es que el cannabis medicinal y el cáñamo industrial puedan consolidarse como una nueva actividad agroindustrial, capaz de generar inversión, empleo y valor agregado para la provincia.

Bodega Lomas del Malbec, Luján de Cuyo, sede 2026 Mendocann.

Rondas de negocios para impulsar nuevos proyectos

Uno de los ejes principales de la Expo será el espacio B2B orientado a negocios, donde empresas, productores, laboratorios y proveedores de tecnología podrán generar contactos y alianzas estratégicas.

Aunque se trata de una industria que aún está en desarrollo, desde la organización aseguran que el interés empresarial es cada vez mayor.

“Es un sector que todavía está evolucionando, por lo que es difícil proyectar un volumen económico concreto. Pero sí podemos asegurar que las inversiones están llegando y que las empresas están trabajando para instalarse en Mendoza”, explicó Stradella.

La expectativa es que las rondas de negocios generen acuerdos comerciales y nuevos proyectos productivos en los próximos meses.

Edición 2025.

Laboratorios, genética y tecnología: los sectores con mayor potencial

La Expo Mendocann reunirá a empresas vinculadas a toda la cadena de valor del cannabis medicinal.

Entre los sectores representados se destacan:

Empresas de genética y desarrollo de variedades

Laboratorios que producen medicamentos aprobados por ANMAT

Estudios jurídicos especializados en regulación del cannabis

Servicios de cultivo, cosecha y extracción de aceites y resinas

Tecnología para trazabilidad, control y certificación de calidad

También participarán proveedores de soluciones para el desarrollo productivo, como mallas antigranizo, paneles solares, sistemas de seguridad, módulos de cultivo y soluciones habitacionales para proyectos agrícolas.

Según Stradella, los segmentos con mayor potencial de crecimiento son los laboratorios y las empresas dedicadas al cultivo certificado de cannabis medicinal.

Formación y conocimiento científico para profesionalizar la industria

La capacitación técnica será otro de los ejes centrales de la Expo, con más de 40 conferencias dedicadas a temas como trazabilidad, legislación, economía del cannabis, extracción de bioactivos y nuevas técnicas de cultivo.

Para Stradella, la profesionalización será clave para el desarrollo sostenible del sector.

“La capacitación técnica de las personas que van a trabajar en la industria es fundamental para lograr productos de altísima calidad. Por eso también participan universidades e institutos de formación”.

El objetivo es formar recursos humanos especializados que puedan sostener el crecimiento de la industria y posicionar a Mendoza como referente internacional en calidad.

Una industria con proyección internacional

La Expo contará con la participación de autoridades provinciales, representantes de otras provincias y referentes del sector productivo, lo que refuerza la institucionalidad del evento.

En términos productivos, Stradella sostiene que Mendoza tiene condiciones únicas para competir a nivel global.

“Mendoza tiene una proyección internacional excepcional. Nuestras condiciones climáticas nos permiten producir cannabis de altísima calidad y orgánico, algo que forma parte del ADN productivo mendocino”.

Con un sector en expansión, inversiones en evaluación y una creciente articulación entre empresas, ciencia y regulación, la industria del cannabis medicinal comienza a perfilarse como una nueva oportunidad económica para Mendoza.