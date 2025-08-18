Sin Bandera anuncia tour y nueva música por su 25° aniversario

A finales de éste 2025, podremos disfrutar de la nueva música de Sin Bandera. Y con ello, el dúo dará inicio a ESCENAS TOUR con un inolvidable show, lleno de nostalgia, emociones profundas, grandes canciones que han marcado la vida de millones de seguidores, y nuevas canciones que vienen a sumarse a los grandes éxitos.

En el marco de su gira Internacional, Sin Banderas regresa a Mendoza con Escenas Tour.

Luego de agotarse la preventa en menos de una hora, la venta general de entradas para el concierto del 18 de febrero, en el Arena Maipú Stadium estará disponible a partir del martes 19 de agosto, en Ticketek.com.ar (beneficio exclusivo Clientes Visa Banco Galicia 6 cuotas sin interés) y boletería del Arena (solo efectivo).

El gran regreso de Sin Banderas para celebrar 25 años de historia

La banda que marcó a una generación con sus baladas inolvidables y letras cargadas de emoción, anuncia la salida de su próximo álbum y un esperado regreso a los escenarios con un show muy especial: la celebración de los 25 años de carrera, quien no recuerda el icónico álbum “Sin Bandera”, que los catapultó al estrellato y se convirtió en un clásico del pop latino.

El dúo integrado por Leonel García y Noel Schajris se prepara para el lanzamiento de su nuevo sencillo a finales de año, y para el arranque del ESCENAS TOUR a principios del 2026, en un show que promete ser inolvidable.

Un recorrido musical por aquellas canciones que hicieron historia como “Entra en mi vida”, “Kilómetros”,“Sirena”, “Que lloro, “Mientes tan bien,” ¨Suelta mi mano”, “En ésta no”, entre otras, interpretadas en un show íntimo, emotivo y lleno de nostalgia. Al cual se sumarán los temas nuevos, que prometen tocar nuestros corazones, con sus peculiares letras y melodías, y esa inigualable magia que crean con la armonía de sus voces.

El tour en Argentina comenzará el 14 de febrero, en el marco del Día de los Enamorados, con un show muy esperado en el Movistar Arena de Buenos Aires, y continuará por distintas ciudades del país: el 16 de febrero en el Anfiteatro de Rosario, el 18 en el Arena Maipú de Mendoza, y el 19 en el Quality Arena de Córdoba, llevando su música y emociones a miles de fans que los acompañaron desde el comienzo.

El primer álbum hómonino de Sin Bandera fue lanzado en 2001 y redefinió el género romántico en la música latina. Con baladas sinceras, armonías impecables y una sensibilidad única, el disco marcó el inicio de una carrera brillante y sigue siendo un referente 25 años después.

Este concierto será una oportunidad única para revivir los comienzos de la banda y celebrar juntos una historia que sigue escribiéndose.