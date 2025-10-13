Serrat & Sabina: el homenaje a la gran dupla icónica

Este tremendo espectáculo, de la mano de Sienvolando banda, vuelve al Teatro Mendoza. La fecha original del show, prevista para el 17 de octubre, se ha reprogramado para el 21 de noviembre, por razones ajenas a la producción.

A pedido del público vuelve este increíble homenaje a este icónico dúo, de la mano de Sienvolando, la reconocida banda integrada por Pablo Riquero (voz y guitarras), Paito Figueroa (pianos, teclados, guitarras y coros), Marcelo Sánchez (bajo eléctrico), Andrea Simón (relatos y cante) y Pablo Quiroga (batería y percusión).

En una noche mágica, compartirán junto al público un puñado de emociones, en un viaje imaginario que nos llevará a cada rincón de nuestros corazones. “Sueños de amor y libertad” es un show único que rinde tributo a los célebres Serrat & Sabina, rememorando instantes imborrables en la historia de la música en castellano.

Con el amor, la admiración y el respeto que nos provocan estos dos grandes de las letras y la música española contemporánea, nos embarcaremos en una velada colmada de recuerdos e imágenes imborrables.

La cita es el viernes 21 de noviembre a las 21 en el Teatro Mendoza. Producción general: El Buey Producciones. Entradas en venta en Entradaweb