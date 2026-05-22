Grupo ECIPSA crea ECIPSA INVESTMENTS abriendo sus proyectos a nuevos inversores

Con más de 48 años de trayectoria, la desarrollista residencial de mayor crecimiento de América estructuró una nueva vía para que inversores privados participen directamente en sus desarrollos inmobiliarios.

Grupo ECIPSA, la compañía de Real Estate presidida por Jaime Garbarsky, anunció la creación de ECIPSA INVESTMENTS, su nueva unidad de negocios orientada a la gestión de capitales aplicados al desarrollo inmobiliario. Este paso marca la evolución natural del holding que, durante más de cuatro décadas estructuró vehículos institucionales de inversión, y que hoy abre esa experiencia a inversores privados que deseen participar en desarrollos de diversa escala.

La iniciativa no es un hecho aislado sino la evolución natural de una trayectoria pionera en el mercado de capitales. En 1995, ECIPSA emitió la primera ON PYME de Argentina; en 1998, realizó la primera securitización hipotecaria no bancaria de la región y el primer Fideicomiso Financiero Inmobiliario con oferta pública. Esa trayectoria técnica es el cimiento sobre el que se funda ECIPSA INVESTMENTS, y la razón por la que el holding puede mostrar hoy un historial de más de 110 emprendimientos y 14.600 unidades entregadas en Argentina y Paraguay.

«ECIPSA INVESTMENTS es la respuesta a una madurez corporativa que construimos paso a paso. No solo desarrollamos metros cuadrados: durante décadas estructuramos vehículos de inversión sólidos que nos permitieron crecer, y que hoy abrimos a un espectro más amplio de inversores que quieran ser parte de ese crecimiento«, destacó Cecilia Bentolila, directora de Asuntos Institucionales de la compañía.

Grupo ECIPSA llega a este momento con una plataforma más que probada. Tras federalizar su modelo Natania en ocho provincias argentinas y consolidar MilAires en Buenos Aires — proyecto con el que la empresa abrió una nueva era residencial para la clase media —, el holding internacionalizó sus operaciones. Hoy tiene presencia en seis países, combinando escala operativa con desarrollos de alto valor diferencial en Argentina, Paraguay, Brasil, Panamá e Israel. Una expansión que, por cuarto año consecutivo, le valió el reconocimiento del Financial Times como la desarrollista de mayor crecimiento en América y el primer puesto sectorial en 2026.

A esa red se sumaron alianzas estratégicas de primer nivel, como la licencia exclusiva para desarrollar proyectos con tecnología Crystal Lagoons® en Brasil e Israel y que está ampliando a otros tres países de América Latina. En línea con su visión innovadora, desde 2024 invierte activamente en Raíz Finance, una Fintech que democratiza el negocio del Real Estate por medio de la tokenización de activos reales volviéndolo accesible para todo tipo de inversores y ahorristas.

A través de ECIPSA INVESTMENTS, los inversores podrán participar en los distintos proyectos de Grupo ECIPSA en Argentina y los demás países del mundo con el respaldo de quien los desarrolla, los comercializa y entrega.

Acerca de ECIPSA INVESTMENTS

Es la unidad de gestión de capitales de Grupo ECIPSA, orientada a canalizar la participación de inversores privados en proyectos de desarrollo inmobiliario. Con base en más de 48 años de trayectoria en el sector, el holding opera en ocho provincias argentinas — Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, San Juan, Salta, Chubut y Tucumán — y cuenta con presencia internacional consolidada en Paraguay, Brasil, Panamá e Israel, con más de 110 proyectos desarrollados y entregados.