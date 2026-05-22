El Buen Raviol apuesta al crecimiento y lanza su línea de franquicias en Gran Mendoza

Con 25 años de trayectoria en el mercado gastronómico mendocino, El Buen Raviol anunció oficialmente el lanzamiento de su sistema de franquicias para el Gran Mendoza, una propuesta que busca expandir una marca ya consolidada y brindar nuevas oportunidades de inversión a emprendedores locales.

La empresa, reconocida por su calidad artesanal, atención personalizada y fuerte presencia en el rubro de las pastas frescas, abre ahora la posibilidad de formar parte de una estructura comercial con respaldo, experiencia y acompañamiento permanente.

Según informaron desde la firma, las franquicias están pensadas para locales desde 30 metros cuadrados y se entregan listas para operar, con todo el soporte necesario para comenzar a trabajar desde el primer día. Además, destacan factores clave como la alta rentabilidad, el rápido recupero de inversión y el acompañamiento integral que la empresa ofrece a cada franquiciado.

“Después de 25 años de trabajo, aprendizaje y crecimiento, sentimos que era el momento ideal para compartir nuestro modelo de negocio con otras personas que quieran emprender acompañados por una marca sólida y con trayectoria”, expresó Iván Moreno, dueño de El Buen Raviol.

Moreno destacó que uno de los principales diferenciales del sistema es el respaldo constante que recibe cada nuevo franquiciado.

“No se trata solamente de entregar un local o usar una marca. Nosotros acompañamos en cada etapa: desde la puesta en marcha hasta la operación diaria, capacitación, asesoramiento comercial y seguimiento constante. Queremos que cada franquicia mantenga la calidad y la esencia que nos caracteriza desde hace tantos años”, afirmó.

El modelo de negocio fue diseñado especialmente para quienes buscan invertir en un proyecto probado y con reconocimiento en Mendoza. La empresa remarca que sus 25 años de trayectoria representan una garantía de experiencia, calidad y permanencia en un mercado altamente competitivo.

Actualmente, la convocatoria está orientada al Gran Mendoza, una zona estratégica para el crecimiento de la marca. Desde la empresa aseguran que el objetivo es seguir expandiéndose de manera ordenada, manteniendo siempre los estándares de calidad y atención que identifican a El Buen Raviol.

“La idea es crecer junto a personas que compartan nuestra visión de trabajo, compromiso y cercanía con el cliente. Queremos que cada franquiciado sienta que forma parte de una familia y de un proyecto que ya tiene una base muy sólida”, agregó Moreno.

Entre las principales ventajas que ofrece la franquicia se destacan:

Alta rentabilidad.

Rápido recupero de inversión.

Locales desde 30 m².

Negocio listo para operar.

Acompañamiento permanente.

Respaldo de una marca con 25 años de trayectoria.

Las personas interesadas en obtener más información o sumarse al proyecto pueden comunicarse al 261 659 0525.

Con esta nueva etapa, El Buen Raviol busca consolidar aún más su presencia en Mendoza y transformar su experiencia de más de dos décadas en una oportunidad concreta de crecimiento para nuevos emprendedores.

Contacto comercial 261 659 0525