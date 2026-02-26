Roxband llega al Teatro Mendoza antes de su Gira Nacional 2026 con un show sin precedentes

Antes de iniciar su Gira Nacional 2026, ROXBAND se presentará el sábado 4 de abril en el Teatro Mendoza con un espectáculo especial que rinde homenaje a los grandes éxitos de Roxette, recorriendo las canciones que marcaron a toda una generación en los años 90.

Bajo el título “Las canciones de ROXETTE como nunca lo escuchaste”, la banda propone una experiencia renovada y emocionante, con una potente puesta en escena pensada para sorprender desde el primer acorde. En esta oportunidad, ROXBAND va un paso más allá con un formato diferente, momentos inesperados y una sonoridad que transforma cada clásico en una vivencia única.

El espectáculo contará con arreglos especiales de cuerdas, incorporando violín y chello, aportando una profundidad y una fuerza interpretativa que reversiona los clásicos inolvidables como nunca antes se habían escuchado. Una propuesta artística que promete convertirse en un show imperdible para los fanáticos.

La función comenzará a las 21:30 hs en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad de Mendoza). Las entradas ya se encuentran disponibles a través de www.entradaweb.com.ar

Sobre ROXBAND

El objetivo principal del grupo es transmitir toda la esencia y energía de Roxette, brindando al público una experiencia de pleno disfrute.

Soledad Sosa en la voz de Marie Fredriksson y Maxi Guillén en el rol de Per Gessle, acompañados por una banda de músicos profesionales, recrean los mayores éxitos del dúo sueco, interpretando tanto versiones originales como presentaciones en vivo emblemáticas correspondientes a Live in Zürich 1991, Sydney 1991, Barcelona 2001 y Live Travelling the World 2013.

Con una propuesta cargada de magia, una gran puesta en escena y sorpresas sobre el escenario, ROXBAND invita al público a realizar un viaje imaginario hacia las décadas de los 80 y 90 para revivir lo mejor de Roxette con una impronta renovada y emocionante.