Nueva tendencia 2026: los centros comerciales suman ferias de emprendedores y Mendoza se sube al movimiento

Los centros comerciales de Mendoza comienzan a alinearse con una tendencia global que gana fuerza en 2026: la incorporación de ferias de emprendedores y experiencias culturales dentro de los malls. En este contexto, ARTmósfera Diseño desembarca este sábado 11 de abril en Paseo Dorrego con una propuesta que combina diseño, gastronomía, arte y entretenimiento.

La iniciativa replica un modelo que ya es furor en países como Chile, donde los paseos comerciales integran ferias para atraer nuevos públicos y generar experiencias más completas. En Mendoza, esta movida se materializa en el mall ubicado junto a ChangoMas Dorrego, con entrada libre y gratuita.

Una feria que combina diseño, arte y experiencias

La feria ARTmósfera se instalará de 11 a 19 h en la playa de estacionamiento del centro comercial, con una amplia variedad de propuestas: diseño textil, objetos de decoración, cosmética natural, marroquinería, arte aplicado, productos regionales, aromas, macramé, accesorios y gastronomía.

Entre los destacados se encuentra la presencia de Stellar Coffee, junto a foodtrucks de sandwiches y un mini patio de comidas que completa la experiencia.

El diferencial de esta edición es la incorporación de una muestra itinerante de arte local, que suma valor cultural al recorrido, consolidando el perfil de la feria como un espacio de encuentro entre creatividad, consumo consciente y entretenimiento.

Actividades para toda la familia

El evento también propone actividades para distintos públicos. A las 15 h se realizará un espacio de entretenimiento infantil con Payajuegos, mientras que el cierre estará a cargo de un set musical en vivo con el DJ Parra, acompañando el atardecer.

Además, participará la asociación PEMPA, dedicada al rescate, rehabilitación de caballos y prácticas de equinoterapia, sumando una dimensión social a la jornada.

Consumo, descuentos y nuevas experiencias

La feria se desarrollará en el marco de la promoción “Reventón”, que incluye descuentos de hasta el 50%

en locales de Paseo Dorrego, reforzando el atractivo del plan tanto para mendocinos como turistas.

Así, los centros comerciales comienzan a transformarse en espacios híbridos donde conviven compras, cultura y experiencias, marcando un cambio en la forma de consumir y habitar estos espacios.

Información del evento (qué hacer en Mendoza este fin de semana)

Evento: Feria ARTmósfera Diseño

Feria ARTmósfera Diseño Fecha: sábado 11 de abril de 2026

sábado 11 de abril de 2026 Horario: 11 a 19 h

11 a 19 h Lugar: Paseo Dorrego (playa de estacionamiento de ChangoMas Dorrego)

Paseo Dorrego (playa de estacionamiento de ChangoMas Dorrego) Entrada: libre y gratuita

libre y gratuita Actividades destacadas: Feria de diseño y emprendedores Mini patio de comidas Cafetería de especialidad Stellar Coffee Payajuegos (15 h) DJ set de Parra al atardecer



Más información: @ARTmosfera.diseno