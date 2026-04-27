Nueva apuesta cultural: el Teatro Independencia lanza un laboratorio de performance con inscripciones abiertas

La propuesta, coordinada por Ivana Catanese, combina actuación, voz, escritura y trabajo corporal en un formato innovador que ya convoca a artistas y personas de distintas disciplinas en Mendoza.
El Teatro Independencia incorpora, desde abril y hasta finales de junio (primera etapa), una nueva propuesta vinculada a las artes escénicas y el desarrollo personal: el Laboratorio de Performance, coordinado por Ivana Catanese.
Se trata de una experiencia que integra voz, presencia, cuerpo y escritura, pensada para quienes quieran explorar nuevas formas de expresión, vengan o no del ámbito escénico.
“Siempre di talleres principalmente en espacios de formación teatral, universidades o elencos. Ese fue históricamente el ámbito en el que nos movimos”, explica Catanese. Sin embargo, a partir de 2025 la propuesta se expandió: “Por pedido de personas cercanas al mundo artístico —y también de otras disciplinas— empezaron a sumarse escritores, músicos, artistas plásticos y profesionales vinculados a la ópera”.
Este crecimiento responde a un cambio en la búsqueda de experiencias más transversales. “Muchas personas se conectaron con esta mirada y quisieron trasladarla a sus propios procesos creativos”, agrega.
Artes escénicas en Mendoza: una experiencia accesible
El laboratorio propone un abordaje diferente al de los talleres tradicionales. La premisa es clara: cualquier persona puede habitar la escena.
“Se trabaja con técnicas vinculadas a la actuación, la voz y la conexión con el entorno, adaptadas a cada recorrido”, señala Ivana.
El objetivo no es solo actuar, sino desarrollar una nueva relación con el cuerpo y la percepción: “Este tipo de entrenamiento te posiciona de otra manera, modifica la forma en la que observás y te vincula con el entorno desde un lugar más consciente”.
En ese proceso, cada participante construye su propia pieza: “En pocas sesiones vas a poder crear tu performance, individual o grupal. Todo el mundo tiene su momento de protagonismo”.
Formato híbrido y creación en proceso
El Laboratorio de Performance se desarrolla en modalidad mixta, combinando encuentros presenciales y virtuales:
- Martes (presencial) de 14:30 a 16 hs en el Teatro Independencia
- Jueves (online) de 14:30 a 16 hs, con enfoque teórico y acompañamiento creativo
Informes: Ivana Catanese 2612 54-7344
“Va a haber escritura, momentos de composición y exploración. Los jueves funcionan como un espacio para desarrollar lo que cada uno quiere crear”, detalla.
Una tendencia en crecimiento: arte, bienestar y desarrollo personal
Con una trayectoria que integra prácticas corporales y energéticas —formada en el Ohashiatsu Institute de Nueva York, certificada en Breathwork y creadora de métodos como RespirRá y Shiatsu Frecuencial— Catanese se inscribe en una tendencia en alza: propuestas que combinan arte, bienestar y desarrollo personal.
“Todo abril voy a seguir recibiendo gente para que pase por la experiencia”, concluye.