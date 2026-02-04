Música Para Volar lanza preventa de su gira de verano con homenajes a Soda, Charly y Fito

El prestigioso grupo Música para Volar anuncia la pre venta de entradas para su regreso a Mendoza en el marco de su Gira de Verano 2026, con un concierto programado para el 21 de febrero, a las 21 hs, en Casa Agostino. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.

Con arreglos originales para cuerdas y vientos, Música para Volar presenta un nuevo espectáculo que recorre obras emblemáticas de Soda Stereo, Charly García, Fito Páez y la carrera solista de Gustavo Cerati, ofreciendo versiones únicas que resignifican clásicos del rock argentino desde una mirada contemporánea y profundamente respetuosa de su esencia.

En febrero de 2026, el grupo vuelve a las ciudades de Mendoza y San Juan con este nuevo repertorio, consolidando una propuesta artística que combina la potencia del rock con la sensibilidad de los formatos orquestales y de cámara.

Música para Volar está integrado por José Matteucci en batería y voz, Alexis Thompson en guitarra, Julieta Sciasci en bajo y voz, y Bruno Moreno en piano, quien además es el responsable de los arreglos para orquesta y coro.

Con más de 12 años de trayectoria, la banda realiza giras permanentes por Argentina y Latinoamérica con sus distintos espectáculos sinfónicos, eléctricos y de cámara, abordando repertorios diversos dentro del amplio universo estético de la cultura rock. En ese recorrido, los espectáculos orquestales de Música para Volar ya contaron con la participación de más de mil instrumentistas en escenarios de Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay, reafirmando la magnitud y el alcance regional del proyecto.