Microferia de diseño en Bodega Dante Robino, una experiencia que une arte, vino y gastronomía

El ciclo de microferias impulsado por ARTmósfera y Barrio Chino Chacras continúa su agenda con una nueva edición en la Bodega Dante Robino. La propuesta reunirá a diseñadores, artistas y emprendedores locales en una experiencia que combina feria de diseño, música, gastronomía y vinos en un entorno de bodega.

Con la ambición de seguir consolidando una cultura del diseño en Mendoza, ARTmósfera y Barrio Chino Chacras desarrollaron un formato de eventos denominado “microferias” o “cápsulas”, encuentros temáticos pensados para generar experiencias más curadas e íntimas entre creadores y público.

La iniciativa propone llevar el diseño a distintos espacios culturales y gastronómicos de la provincia, creando puntos de encuentro donde el público pueda descubrir productos de autor, piezas originales y propuestas creativas en contextos que potencian la experiencia.

Una de las próximas ediciones del ciclo se realizará en la reconocida Bodega Dante Robino, donde el mundo del diseño dialogará con el universo del vino, la gastronomía y la música en vivo.

En este entorno de bodega, los visitantes podrán recorrer un paseo de stands con diseñadores mendocinos, artistas y emprendedores creativos, además de disfrutar de una propuesta gastronómica y de los vinos de la casa, generando una experiencia que combina cultura, diseño y lifestyle.

El formato de microferia apunta a fortalecer la escena creativa local, promoviendo la visibilidad de diseñadores y marcas emergentes, al mismo tiempo que ofrece al público experiencias diferentes dentro de espacios emblemáticos de Mendoza.

Agenda

Microferia de diseño en Bodega Dante Robino

– Lugar: Bodega Dante Robino

– Propuesta: feria de diseño con creadores locales, arte, música y experiencias gastronómicas.

– Experiencia: recorrido por stands de diseño mientras se disfrutan vinos de la bodega y una propuesta culinaria especialmente pensada para el evento.