Mendoza vibrará en 360° con un increíble homenaje a Tina Turner

El sábado 21 de marzo, a las 21, llega “Tina Turner Acústico 360°” a la Sala 1 de la Nave Cultural. Un gran show que busca revalorizar a esta gran artista que marcó una época inigualable del rock mundial.

The Best protagonizará un tributo integral -único en Argentina- donde recreará la fuerza y el legado de la indiscutida Reina del Rock, como parte del Ciclo 360° Acústico en la Nave Cultural de Mendoza.

La agrupación nació en 2024 con el objetivo de honrar el legado de Tina Turner con un espectáculo de excelencia musical y gran impacto escénico. Desde su debut, cada presentación ha sido a sala llena, con uno de los tributos más convocantes.

El show revive la potencia, la elegancia y la fuerza que convirtieron a Tina en leyenda, recorriendo clásicos como What’s love got to do with it, Simply the best y Proud Mary, entre otros, en una puesta vibrante y envolvente.

La formación está integrada por destacados músicos de trayectoria: Claudio Benedetti en batería, Federico Servant en guitarra, Juan Pablo Bruno en saxo, Claudio Sosa en bajo, Adrián Muñoz en pianos y Bibiana Fernández en voz.

The Best promete una noche intensa, poderosa e inolvidable. La cita es el sábado 21 de marzo a las 21, en la Sala 1 de la Nave Cultural. Producción general: El Buey Producciones. Entradas en venta en Entradaweb.