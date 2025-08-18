 Pulsa «Intro» para saltar al contenido

Mariano Mellino rompe barreras: el episodio final de Audioholics 2025 llega a Mendoza

Por MASSNEGOCIOS el 18 agosto, 2025

Tras una gira internacional imparable, Mariano Mellino regresa a Argentina para cerrar el año con dos fechas épicas de su icónico ciclo AUDIOHOLICS. Con un sonido único, Mellino transformará estas noches en experiencias audiovisuales inolvidables.

📍 20 de septiembre | Mendoza
📍 20 de septiembre | Mandarine Park, Buenos Aires

MENDOZA: LA NAVE ATERRIZA EN TIERRA CUYANA

El 20 de septiembre, Mendoza será testigo de una edición explosiva de AUDIOHOLICS. Tras agotar entradas en el Metropolitano de Rosario y cautivar a multitudes en ciudades como Miami, Tokio y Sídney, Mellino elevará la energía de la pista cuyana con su set dinámico y una producción escénica de otro planeta.

BUENOS AIRES: EL CIERRE PERFECTO EN MANDARINE PARK

El 20 de diciembre, la nave volverá a su hogar: Mandarine Park, un escenario emblemático de la música electrónica argentina. Este «Episodio Final» promete un Open to Close legendario. 

 UNA GIRA QUE NO CONOCIÓ LÍMITES2025 fue el año de la consagración global para Mellino

  • Estados Unidos: Sold out en Miami (junto a Maxi Degrassi y Nico Moon) Nueva York y Los Ángeles.
  • Oceanía: Debut en Australia con un festival open air en Noosa y presentación en Auckland.
  • Asia y Europa: Escenarios en Tokio, Ámsterdam pudo ser testigo por segunda vez de Audioholics, entre otras.

¿CÓMO SER PARTE?

Las entradas para Mendoza y Buenos Aires ya están en venta. Sus fechas suelen agotarse rápidamente, como ocurrió en sus shows en Rosario y en la gira internacional. 

 ¿POR QUÉ NO PERDÉRTELO?

  • Experiencia total: AUDIOHOLICS no es sólo música, es un viaje sensorial.
  • El regreso al origen: Mellino cierra su año más exitoso en casa, con energía multiplicada.

