Mariano Mellino rompe barreras: el episodio final de Audioholics 2025 llega a Mendoza

Tras una gira internacional imparable, Mariano Mellino regresa a Argentina para cerrar el año con dos fechas épicas de su icónico ciclo AUDIOHOLICS. Con un sonido único, Mellino transformará estas noches en experiencias audiovisuales inolvidables.

📍 20 de septiembre | Mendoza

📍 20 de septiembre | Mandarine Park, Buenos Aires

MENDOZA: LA NAVE ATERRIZA EN TIERRA CUYANA

El 20 de septiembre, Mendoza será testigo de una edición explosiva de AUDIOHOLICS. Tras agotar entradas en el Metropolitano de Rosario y cautivar a multitudes en ciudades como Miami, Tokio y Sídney, Mellino elevará la energía de la pista cuyana con su set dinámico y una producción escénica de otro planeta.

BUENOS AIRES: EL CIERRE PERFECTO EN MANDARINE PARK

El 20 de diciembre, la nave volverá a su hogar: Mandarine Park, un escenario emblemático de la música electrónica argentina. Este «Episodio Final» promete un Open to Close legendario.

UNA GIRA QUE NO CONOCIÓ LÍMITES: 2025 fue el año de la consagración global para Mellino

Estados Unidos: Sold out en Miami (junto a Maxi Degrassi y Nico Moon) Nueva York y Los Ángeles.

Oceanía: Debut en Australia con un festival open air en Noosa y presentación en Auckland.

Asia y Europa: Escenarios en Tokio, Ámsterdam pudo ser testigo por segunda vez de Audioholics, entre otras.

¿CÓMO SER PARTE?

Las entradas para Mendoza y Buenos Aires ya están en venta. Sus fechas suelen agotarse rápidamente, como ocurrió en sus shows en Rosario y en la gira internacional.

¿POR QUÉ NO PERDÉRTELO?