Marian Rojas Estapé llega a Mendoza con Mentes Expertas: conferencia sobre cómo domar la mente y cultivar alegría

La reconocida psiquiatra española se presentará el 15 de abril en el Auditorio Ángel Bustelo con una charla enfocada en bienestar emocional, gestión del estrés y equilibrio mental.

En el marco del ciclo internacional Mentes Expertas, Mendoza recibirá por primera vez a la reconocida médica psiquiatra y divulgadora española Marian Rojas Estapé, quien brindará la conferencia “Cómo domar la mente y cultivar la alegría” el miércoles 15 de abril a las 17 hs en el Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad).

La propuesta invita a comprender el funcionamiento de la mente, gestionar las emociones y recuperar el equilibrio psicológico y emocional en un contexto marcado por el estrés, la ansiedad y la hiperconectividad. Con un estilo cercano, claro y profundamente humano, Rojas Estapé comparte herramientas prácticas orientadas a mejorar la calidad de vida, fortalecer los vínculos y entrenar la mente para vivir con mayor bienestar.

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de Flashpass.

Una referente internacional en salud emocional

Marian Rojas Estapé es médica psiquiatra del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas y una de las divulgadoras más influyentes en habla hispana en temas de salud mental, emociones y bienestar.

Se desempeña como profesora invitada en prestigiosas escuelas de negocios como IPADE (México) y ha trabajado en ONGs, fundaciones, colegios y hospitales de Estados Unidos y España, experiencias que consolidaron su vocación por la psiquiatría y la divulgación científica.

Actualmente investiga el impacto del uso de pantallas en niños y jóvenes y la relación entre tecnología, mente y vínculos en la vida adulta. Además, impulsa el proyecto iLussio – Business and Emotions, que integra felicidad, emoción y propósito dentro del ámbito empresarial.

Desde 2021 recorre las principales ciudades de España con sus conferencias de Mentes Expertas, compartiendo reflexiones sobre la mente, las emociones y la medicina para ayudar a las personas a alcanzar el equilibrio psicológico y emocional.

Mentes Expertas: un proyecto global de desarrollo personal

Mentes Expertas es un proyecto internacional de conferencias nacido en España en 2010, impulsado por Marina Zambrana y Pedro “Perico” Cornejo, con el objetivo de acercar al público experiencias transformadoras centradas en el desarrollo personal, la actitud y la motivación.

Con más de una década de trayectoria, ha trabajado con cientos de empresas y audiencias en todo el mundo, ampliando luego su alcance al público general a través del Tour Mentes Expertas, un ciclo de encuentros presenciales y online protagonizados por referentes internacionales.

Cada conferencia aborda temáticas vinculadas a la mente, las emociones y el bienestar, con un eje común: demostrar que la actitud es una herramienta clave para el crecimiento personal y profesional.

Datos del evento

– Miércoles 15 de abril

– 17 hs

– Auditorio Ángel Bustelo, Mendoza

– Entradas anticipadas en Flashpass