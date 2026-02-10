 Pulsa «Intro» para saltar al contenido

Marian Rojas Estapé llega a Mendoza con Mentes Expertas: conferencia sobre cómo domar la mente y cultivar alegría

Por MASSNEGOCIOS el 10 febrero, 2026

La reconocida psiquiatra española se presentará el 15 de abril en el Auditorio Ángel Bustelo con una charla enfocada en bienestar emocional, gestión del estrés y equilibrio mental.

En el marco del ciclo internacional Mentes Expertas, Mendoza recibirá por primera vez a la reconocida médica psiquiatra y divulgadora española Marian Rojas Estapé, quien brindará la conferencia “Cómo domar la mente y cultivar la alegría” el miércoles 15 de abril a las 17 hs en el Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad).

La propuesta invita a comprender el funcionamiento de la mente, gestionar las emociones y recuperar el equilibrio psicológico y emocional en un contexto marcado por el estrés, la ansiedad y la hiperconectividad. Con un estilo cercano, claro y profundamente humano, Rojas Estapé comparte herramientas prácticas orientadas a mejorar la calidad de vida, fortalecer los vínculos y entrenar la mente para vivir con mayor bienestar.

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de Flashpass.

Una referente internacional en salud emocional

Marian Rojas Estapé es médica psiquiatra del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas y una de las divulgadoras más influyentes en habla hispana en temas de salud mental, emociones y bienestar.

Se desempeña como profesora invitada en prestigiosas escuelas de negocios como IPADE (México) y ha trabajado en ONGs, fundaciones, colegios y hospitales de Estados Unidos y España, experiencias que consolidaron su vocación por la psiquiatría y la divulgación científica.

Actualmente investiga el impacto del uso de pantallas en niños y jóvenes y la relación entre tecnología, mente y vínculos en la vida adulta. Además, impulsa el proyecto iLussio – Business and Emotions, que integra felicidad, emoción y propósito dentro del ámbito empresarial.

Desde 2021 recorre las principales ciudades de España con sus conferencias de Mentes Expertas, compartiendo reflexiones sobre la mente, las emociones y la medicina para ayudar a las personas a alcanzar el equilibrio psicológico y emocional.

Mentes Expertas: un proyecto global de desarrollo personal

Mentes Expertas es un proyecto internacional de conferencias nacido en España en 2010, impulsado por Marina Zambrana y Pedro “Perico” Cornejo, con el objetivo de acercar al público experiencias transformadoras centradas en el desarrollo personal, la actitud y la motivación.

Con más de una década de trayectoria, ha trabajado con cientos de empresas y audiencias en todo el mundo, ampliando luego su alcance al público general a través del Tour Mentes Expertas, un ciclo de encuentros presenciales y online protagonizados por referentes internacionales.

Cada conferencia aborda temáticas vinculadas a la mente, las emociones y el bienestar, con un eje común: demostrar que la actitud es una herramienta clave para el crecimiento personal y profesional.

Datos del evento
– Miércoles 15 de abril
– 17 hs
– Auditorio Ángel Bustelo, Mendoza
– Entradas anticipadas en Flashpass

