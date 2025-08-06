Marcelo Zoloa y Canario Vilariño juntos, repasando las canciones de Bela Lugosi y Chancho Va

El sábado 9 de agosto a las 21:30 hs, el corazón de la Ciudad se convierte en el epicentro del rock con un cruce de caminos imperdible. Marcelo Zoloa y Canario Vilariño, dos íconos del rock mendocino y regional, se reúnen en un formato íntimo, con invitados especiales, para recorrer lo mejor del repertorio de Bela Lugosi y Chancho Va.

El escenario de la Cantina Juglar (H. Yrigoyen 27, Cdad.) será testigo de una noche cargada de historia, canciones que marcaron a generaciones y versiones inéditas, en una clave despojada, potente y profundamente emocional.

Por un lado, Zoloa -alma mater de Bela Lugosi- llegará con su poesía urbana y un rock cargado de vuelo, acompañado por Guillermo Ostropolsky en teclados.

Por el otro, Canario, histórico frontman de Chancho Va, desplegará la crudeza de su lírica y la intensidad de su presencia escénica, junto a Miguel Conocente en guitarra.

Ambos, emblemas indiscutibles del rock de Mendoza, compartirán escenario como nunca antes, en un encuentro que promete emoción, fuerza y muchas sorpresas. Reservas 261 258 0009

Sobre las bandas

Bela Lugosi nació en Mendoza en 1993 y se convirtió en uno de los pilares del rock local para nuevas generaciones. Con una mezcla de rock alternativo, poesía eléctrica y crítica social, editaron discos como «¿Qué hago aquí?», «Tomándoselo con calma» y «Desde el puente», recorriendo escenarios de todo el país y levantando su bandera en los festivales más emblemáticos.

Chancho Va, formada en 2000, es sinónimo de rock urbano crudo y directo. Con letras que retratan la calle, el sistema y la vida real, la banda dejó huella con discos como «Hombre Plastilina» y «El Mono del Rey», y se consolidó como referente del under mendocino con sonido propio y actitud intacta.