Llega Dino Jump a Mendoza, una aventura gigante para disfrutar en familia las vacaciones de verano

En vacaciones de verano llega DINOS JUMP, para divertirse en familia. Un inflable gigante y dinosaurios a escala real, para vivir una experiencia inmersiva diferente.

Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo en efectivo).

Dino Jump: diversión gigante entre dinosaurios y adrenalina

El verano mendocino suma una propuesta imperdible para disfrutar entre grandes y chicos. Desde el 2 de enero, el Arena Maipú Stadium se transforma en un parque jurásico con la llegada de Dino Jump, una experiencia inmersiva que combina un inflable gigante de última generación con dinosaurios en escala real.

Pensado para toda la familias, grupos de amigos y curiosos de las aventuras temáticas, Dino Jump invita a vivir una jornada llena de energía, adrenalina y diversión. El recorrido incluye zonas de saltos, desafíos y espacios interactivos rodeados por criaturas prehistóricas que sorprenden por su tamaño y realismo.

La propuesta se podrá disfrutar de martes a domingo, de 18 a 00 horas, convirtiéndose en uno de los planes destacados de la temporada para quienes buscan actividades originales y seguras.

Además, el espacio contará con sectores de descanso, dj en vivo, patio de comidas y otros atractivos que completan la experiencia.

Entradas y turnos

Dino Jump funcionará con un máximo de 200 personas por turno, con pases de 1 hora de duración. A partir del 2 de enero, de 18 a 00 horas.

Hay promos especiales para aprovechar en familia.

Preventa general: $10.000

Pack familiar: $30.000 (incluye 2 adultos + 2 menores)

Ingreso: pagan entrada a partir de los 3 años y los menores deben ingresar acompañados por un adulto.

Dino Jump es una producción de Power Play y llega por primera vez a Mendoza. Una oportunidad ideal para empezar el año saltando entre dinosaurios y diversión.