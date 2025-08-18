Las Pelotas llega a Mendoza con su gira “6×6” para celebrar 36 años de historia

La banda liderada por Germán Daffunchio se presentará el sábado 23 de agosto en el Auditorio Bustelo.

Las entradas están disponibles en Tuentrada.com (6 cuotas sin interés clientes Visa Banco Galicia) y Moicano Rockería (Ciudad).

36 años para celebrar en el escenario

Con una carrera que ya suma 36 años y una identidad única dentro del rock nacional, Las Pelotas vuelve a los escenarios con su nueva gira “6×6”, una celebración que recorre su historia musical y anticipa lo que será su próximo álbum de estudio.

Pensar al rock nacional sin LAS PELOTAS es pensarlo sin esa pata que supo conjugar la poética popular con una idea de mundo cohesiva y clara. Con contundencia y compromiso, la banda atravesó sus propias eras conectando y ampliando las fronteras de su decir, siempre evolucionando y siempre apostando por una trascendencia mundana, al alcance de un acorde.

“Jamás pensamos hasta cuando íbamos a seguir tocando ..36 años arriba de los escenarios hablan de muchas cosas vividas .. Lo más sorprendente es que seguimos siendo felices tocando , componiendo y haciendo música “, cuenta la banda sobre su historia.

El tour pasará por Mendoza el sábado 23 de agosto, en el Auditorio Ángel Bustelo, en el marco de una serie de shows por todo el país, que concluirá en octubre con una presentación en Tecnópolis.

La gira, que comenzará en julio con fechas en Neuquén, Santa Rosa y Rosario, propone una mirada retrospectiva y, al mismo tiempo, un paso hacia adelante, combinando sus clásicos peloteros y adelantos del nuevo disco, actualmente en proceso de grabación.

Tras la disolución de la mítica banda Sumo, Germán Daffunchio decide darle vida a LAS PELOTAS, uno de los grupos que encabezó el rumbo de cambio en la historia del Rock Nacional.

Con 36 años de carrera e incontables presentaciones en vivo, LAS PELOTAS se convirtió en indiscutible referente musical.

LAS PELOTAS se destaca por su inigualable capacidad de entrelazar el rock más puro con grandes canciones donde la lírica profunda y contundente ocupa un lugar protagónico.

La banda conformada por German Daffunchio (voz y guitarras); Gabriela Martinez (bajo y coros), Tomás Sussmann (Guitarras), Sebastián Schachtel (teclados); Gustavo Jove (batería), Gaspar Daffunchio (guitarras) y Alejandro Gomez Ferrero (trompeta, coros, percusión) sigue en carrera. Mientras finalizan la grabación de lo que será su próximo trabajo discográfico, se preparan para un show y una gira.