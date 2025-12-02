La productora Power Play lanzó concurso y el fan del año vivirá todos los shows del 2026

Power Play vuelve a sorprender. Tras varias semanas de expectativa en redes, la productora presentó POWER FAN 2026, una de sus acciones más atractivas para la comunidad que vive de show en show.

La propuesta es simple y extraordinaria: una persona ganará dos entradas para todos los shows del año, además de beneficios exclusivos, experiencias especiales, Priority Pass, merchandising oficial y otras sorpresas que se irán revelando.

Se trata de una acción inédita en la escena local y pensada especialmente para quienes sostienen cada espectáculo desde la tribuna: los fans. “Son quienes llenan los estadios, vibran, cantan, lloran y mantienen vivo el ritual del show. Esta vez quisimos devolverles algo a lo grande”, explican desde Power Play.

Cómo participar

El mecanismo es ágil y 100% digital. Para ingresar al sorteo, los usuarios deben:

Seguir a @powerplayshows .

Dar like al post del sorteo.

al post del sorteo. Comentar 🔥 y etiquetar a la persona con la que compartirían todos los shows.

🔥 y etiquetar a la persona con la que compartirían todos los shows. Compartir el reel en historias usando el hashtag #PowerFan2026.

Con eso, ya están participando. Además, si la cuenta alcanza los 80.000 seguidores, se activará la Misión BOOST: un show + viaje a un espectáculo fuera de la provincia.

El concurso continúa durante el verano y el nombre del fan ganador se dará a conocer el domingo 16 de febrero, con un anuncio en vivo desde las redes de Power Play.